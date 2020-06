I migliori velocisti (2000-2020)

Poche settimane fa il quotidiano francese «Le Figaro» ha pubblicato la classifica dei 10 calciatori al mondo, con in cima Kylian Mbappé in virtù di una velocità di punta di 36 km/h, anche se è una classifica da cui mancano molti nomi, a cominciare da quello di Achraf Hakimi che giusto un paio di settimane fa è stato “flashato” a 36,2 km/h in Bundesliga. E se è per questo, lo scorso anno proprio Mbappé aveva toccato i 38 km/h contro il Monaco, superando la velocità media di Bolt e occasionalmente segnando una tripletta.

Sono misurazioni non del tutto affidabili e che lasciano il tempo che trovano, più che altro servono a testimoniare la nostra ossessione per i calciatori come Mbappé in un contesto calcistico in cui, grazie ai miglioramenti nella preparazione atletica, la velocità media è sempre più alta. Se guardate un video di Pelé o di Ronaldo il Fenomeno sembra che siano di un’altra epoca rispetto ai loro avversari, e questa è una cosa che Mbappé ha davvero in comune con loro. Solo che i difensori in mezzo a cui passa Mbappé sono notevolmente più veloci di quelli di cinquanta o venti anni fa.

Kylian Mbappé non è particolarmente fantasioso nei suoi dribbling, anche se lo è eccome nei suoi controlli (anche di prima, di esterno o di tacco) e in quei tocchi di palla che gli permettono di schizzare via più o meno in qualsiasi direzione. Certo non è facile trovare sempre lo spazio in cui infilarsi, soprattutto contro squadre chiuse, ma una volta che si allunga la palla è quasi impossibile stargli dietro perché oltre che veloce è anche piuttosto grosso e potente. Forse anche per via dei calzettoni tirati su fino al ginocchio la sua corsa sembra più leggera di quello che è, sembra quasi che Mbappé non tocchi terra anche se in realtà ogni passo è una piccola esplosione nel terreno. Se lo guardate al rallentatore, con un difensore accanto, la sua elasticità è semplicemente soprannaturale, sembra un uomo di gomma vicino a un uomo di legno.

Michel Platini, parlando di Mbappé, ha detto che la velocità «non è tutto» (anche se poi ha cambiato in parte idea) e anche l’idea dietro la famosa pubblicità Pirelli di Ronaldo con la suola del piede gommata, «la potenza è nulla senza controllo», mostra la nostra diffidenza verso una qualità fisica così basilare. In realtà oggi la velocità è un prerequisito fondamentale per giocare ad alto livello e quei giocatori che ne sono dotati maggiormente, e che sanno usarla bene, hanno un vantaggio competitivo notevole. Mbappé non ha bisogno del controllo, semmai di un volume di gioco alto. Ha bisogno di provare a scappare in velocità ogni volta che può, ogni volta che la difesa avversaria si fa cogliere anche solo leggermente impreparata. L’intensità mentale, la sua fame, unite alla sua velocità e alla tecnica palla al piede lo rendono uno dei giocatori più difficili da difendere degli ultimi venti anni e forse di sempre.