I migliori recuperatori di palloni (2000-2020)

Daniele De Rossi ha rappresentato l’ideale più romantico del centrocampista che recupera i palloni, che si sporca i pantaloncini. Uno che si è tatuato sul polpaccio un uomo che toglie il pallone ad un altro all’interno di un segno di pericolo. De Rossi non è mai stato un giocatore esuberante, di quelli che insieme al pallone ti strappano il cuore, ma è stato tra i migliori di questo secolo nel capire il gioco intorno a lui. Nei suoi mille recuperi in scivolata non è mai più veloce dell’avversario, ma parte sempre prima, il corpo è sempre nella posizione migliore per eseguire un intervento tecnicamente difficile come la scivolata. Non pensiamo mai che sia un fondamentale del gioco del calcio, ma De Rossi ci ricordava che invece lo è, e che bisogna saperla eseguire bene.

Su Youtube è pieno di compilation che amplificano il senso di questa sua giocata, che lo dipingono come un gladiatore, un fighter, un mediano. Si parla addirittura di grinta romana. Mi sembra che però finisca per ridurre un po’ un centrocampista molto più completo di quello che siamo disposti a concedergli. Anche nel recuperare palloni De Rossi era completo. Tante volte lo faceva in maniera poco convenzionale, con il tacco, ingannando l’avversario con una finta per poi attaccarlo in altro modo. Altre volte il pallone finiva tra i suoi piedi in maniera naturale, come se avesse una calamita. Anche per questo in tanti hanno ipotizzato per lui un ruolo da difensore centrale, soprattutto negli ultimi anni di carriera, quando fisicamente era meno in grado di coprire grandi porzioni di campo. Al contrario però mi sembra che la sua capacità di recuperare palloni fosse specifica per il centrocampo, per quella prateria di nessuno davanti alla difesa, una zona di campo dove prima di agire bisogna capire.