I migliori lanciatori (2000-2020)

Non c’era fondamentale tecnico in cui Veron non eccellesse. Il controllo, il dribbling, il tiro, l’uso dell’esterno, della suola, dell’interno, del collo pieno. Anche perché se Veron non fosse stato uno dei calciatori maggiormente dotati di tecnica della sua epoca, difficilmente avrebbe giocato ad alto livello. Le sue scarse doti atletiche erano tanto leggendarie quanto la sua visione di gioco. Veron è uno degli ultimi playmaker, della stessa stirpe di Valderrama e Riquelme, un giocatore con l’ambizione di controllare il tempo e la direzione in cui si sviluppava ogni fase del gioco della sua squadra: costruzione e consolidazione, progressione verso la porta avversaria, rifinitura e finalizzazione. Certo, non arrivava al perfezionismo da orologiaio di Riquelme, né si è mai inserito in un collettivo esaltando e venendo esaltato dai propri compagni come Valderrama con la sua Nazionale: Veron era elegantissimo e sciatto al tempo stesso, ambizioso e decadente. Con gli stinchi nudi, la cui lunghezza era accentuata oltre che dai calzettoni bassi da un laccetto bianco che stringeva sotto al ginocchio destro, Veron sembrava strisciare per il campo, con il suo passo lungo e pesante. Molti dei migliori lanciatori che abbiamo scelto eseguono i propri gesti con la cura di un tennista che gioca il miglior punto della propria partite; Veron è quello stesso tennista che lancia la pallina al pubblico dopo aver vinto, senza guardare dove va a finire.

L’aria sfinita di Veron, come se stesse per accasciarsi al suolo di lì a breve, contrastava con le idee che gli venivano. Vedeva passaggi improvvisi, luminosi, a volte impossibili. Per questo sprecava anche molti palloni, ma i migliori tra quelli che andavano a buon fine erano passaggi che non avrebbe fatto quasi nessun altro. E non parlo solo dei lanci in questo caso, ma soprattutto dei filtranti. Perché Veron era un genio in moltissime cose, tra cui i filtranti rasoterra, che passavano tra le linee avversarie come le pinze di un chirurgo che si avventura in mezzo ad organi vitali. Il Veron della Lazio, quello che aveva ancora venticinque anni anche se ne dimostrava il doppio, era anche un genio del gioco spalle alla porta. Dei controlli orientati (nel video qui sopra ne esegue uno di petto da far cadere la mandibola), del gioco di prima sul corto, degli smarcamenti alle spalle degli avversari, dei passaggi taglia-linee. Però era anche un giocatore fondamentalmente pigro, la cui idea di calcio ideale consisteva nel mandare in porta i compagni di prima, senza neanche stoppare la palla.

Veron sapeva essere precisissimo, ma era splendido anche quando sbagliava. Anche quando con l’età – il Veron trentenne dell’Inter che lasciava raramente la posizione davanti ai difensori, o quello dello United ancora meno mobile) il ricorso al lancione si faceva più insistito. I suoi cambi di campo altissimi erano difficili da controllare e spesso piovevano sui piedi dei compagni una frazione di secondo prima che ci arrivasse un avversario, però quanto era bello vedere la palla che si alzava e abbassava come una lanterna cinese. Oppure quando si trovava di fronte una palla che rimbalzava e lanciava di collo esterno colpendola il più forte possibile, cercando di metterla in un canestro invisibile appena dentro l’area di rigore (qui a 0.25 in un vecchio derby con il Milan ne fa uno pazzesco, ad esempio; nel video sopra ne fa uno a 1.10 sulla fascia, dopo un contrasto, che non si capisce neanche come abbia visto Conceição più avanti), senza preoccuparsi di come l’attaccante avrebbe dovuto controllarla per concludere. La tecnica di calcio di Juan Sebastian Veron è una delle più eleganti ed efficaci degli ultimi trent’anni, forse di sempre.