Con Pavoletti e i colpi di testa va fatto prima di tutto un ragionamento matematico. Pavoletti non è – o non è ancora, ma a questo punto è quasi impossibile lo diventi – un grande centravanti. È arrivato in Serie A a 26 anni, segnando un numero di gol non eccezionale nel cammino (non è quindi uno di quei centravanti di culto delle leghe minori). Anche nel massimo campionato italiano ha segnato con regolarità e costanza, senza però avvicinare i picchi dei migliori attaccanti. Ad oggi in Serie A ha segnato 51 gol, e di questi 26 sono gol di testa: più della metà. In astratto 26 gol di testa non sono tanti, tutti gli altri nomi in questa lista ne avranno segnati di più, ma nessuno – tranne forse Godin – ha segnato più della metà dei suoi gol di testa.

Prendete Higuain e trasformate la metà dei gol segnati in carriera in gol di testa: avremmo il Maradona dei colpi di testa, parleremo di lui come una specie di mostro in grado di rompere il gioco del calcio con la sua forza aerea. Per Pavoletti il colpo di testa è il fondamentale che gli consente di essere un giocatore da Serie A. Da quando è al Cagliari, il rapporto tra gol e gol di testa è poi praticamente esploso, fino a diventare ridicolo. Nel 2017/18 sono stati 9 su 11 totali, l’anno scorso 11 su 16 e chissà cosa sarebbe accaduto in questa stagione con un Cagliari più incisivo del solito almeno nei primi mesi del campionato, se non si fosse rotto il crociato.

In un calcio in cui gli attaccanti devono saper far tutto, la specializzazione di Pavoletti ha un che di anacronistico, ma affascinante. Avevamo già parlato della sua peculiarità in questo pezzo, dove la sua grande abilità con la testa veniva descritta in maniera abbastanza accurata: «Di solito i colpitori di testa si dividono in tecnici (come Icardi) o quelli che usano solo la potenza (come Vieri). Pavoletti è entrambe le cose e racchiude tutte le caratteristiche di un grande colpitore di testa: è grosso, si smarca bene, è difficile da spostare ed è capace di eseguire un colpo di testa in tutti i modi possibili».

Per capire quanto Pavoletti sia forte di testa basta guardare i suoi gol, c’è tutto: potenza, precisione, controllo del corpo, intuito, anche genialità. È curioso perché usare la testa per fare gol è più difficile che usare i piedi, ma per Pavoletti sembra vero il contrario. Il motivo è forse fisico: Pavoletti in tutti questi gol sembra esplodere di salute, essere l’unico giocatore sano in mezzo a tutti avversari con dei malesseri di stagione. Segnare di testa è anche una questione di fisico e l’attaccante del Cagliari fisicamente è una bestia (anche per questo il suo doppio infortunio al ginocchio è davvero un brutto colpo).

Proprio perché il colpo di testa è quello che lo tiene in campo, Pavoletti non si risparmia mai, non lo usa solo per il gol. Nella scorsa stagione ha ingaggiato più duelli aerei di tutti (387) vicendone più di tutti (236), con un rapporto tra vinti e persi praticamente irreale rispetto agli altri attaccanti del campionato. Ogni volta che colpisce la palla di testa, Pavoletti sembra a suo agio. Gli riescono torsioni impossibili, parabole difficili da immaginare. Ovviamente tra i migliori colpitori di testa di questo secolo breve, il suo è il nome che stona, per carriera e blasone. Eppure, probabilmente, tra tutti è il miglior colpitore di testa puro, almeno analizzando le ultime due stagioni in cui ha giocato con costanza, le migliori della sua carriera. Per sapere che posto occuperà nell’Olimpo dei colpitori di testa bisognerà aspettare il resto della sua carriera, ma la strada per la cima è quella giusta.