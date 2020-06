I migliori rifinitori (2000-2020)

Gli studenti di arte contemporanea che si trovano di fronte ai quadri di Lucio Fontana possono rimanere sconcertati. Se la genialità di quasi tutto quello che veniva prima era in qualche modo riconoscibile a prima vista, il genio di Fontana stava in un gesto rivoluzionario, quello della mano che si avvicina alla tela armata di taglierino, che nessuno aveva fatto prima e di cui sulla tela vediamo solo l’effetto, la conseguenza. È un problema presente in molta arte moderna, che coinvolge la nostra capacità interpretativa tanto quanto i nostri sensi. Lo studente di arte allora deve fare uno sforzo in più e accorgersi che quel taglio è anche un’apertura. Che dietro, cioè, c’è qualcosa. Lo spazio della tela non è più bidimensionale, non è più quello che il critico Argan chiamava un «inganno», una «menzogna». E, sempre per Argan, «distruggere una finzione significa recuperare una verità». Per questo le opere di Fontana, che a un primo sguardo possono sembrare ripetitive e mute, se gli si lascia il tempo necessario per entrare in contatto con il nostro senso estetico possono generare persino stupore.

Uno stupore simile su un campo da calcio lo si può provare di fronte a quei passaggi che solo dopo che arrivano a destinazione capiamo che senso avessero. Francesco Totti è stato forse il giocatore che più costantemente ha ricercato e ottenuto questo effetto, quello che più di ogni altro ha tagliato il campo aprendolo su una dimensione nuova. Per Totti non esistevano angoli ciechi o irraggiungibili, la sua visione periferica comprendeva anche quello che succedeva alle sue spalle. La sua visione di gioco, proprio come il taglierino di Fontana, gli permetteva di collegare quello che c’era davanti con quello che c’ero dietro.

Adesso, può sembrare una forzatura iperbolica, ma chi ha vissuto Totti nei suoi anni migliori, specialmente in quelli in cui Capello lo aveva messo al centro di un attacco che si muoveva in profondità non appena la palla gli arrivava sui piedi, ricorda quanto fosse facile per lui trovare di prima intenzione un giocatore che magari era a trenta o quaranta metri di distanza alle sue spalle. Un gesto tecnico ripetuto così spesso e con una sicurezza tale che davvero aveva qualcosa del gesto artistico.





La visione di gioco di Totti è la qualità che più di ogni altra – anche più della sensibilità nel tocco, che comunque era fenomenale – permette di paragonarlo ad alcuni tra i migliori giocatori di sempre. Per lui era sempre il momento di rifinire l’azione, l’ultimo passaggio poteva partire da ogni parte del campo ed era quello che lui cercava sempre e comunque. I suoi migliori assist sono dei piccoli capolavori irripetibili, che hanno il pregio non solo di essere eseguiti finemente, ma di prendere di sorpresa tanto noi spettatori quanto gli avversari in campo. I suoi compagni, a un certo punto, iniziavano a giocare tenendo presente che c’era sempre un margine di impossibilità che per lui era possibile, correndo in spazi dove non aveva senso correre se la palla non ce l’avesse avuta Totti tra i piedi.

Il più bel passaggio di Totti – scelta soggettiva, per carità, nel video qui sopra ad esempio è in terza posizione – è un tacco di controbalzo per Cassano, nella partita di fine stagione 2003/04 giocata contro il Perugia (nello stadio di Palermo, però). Totti alza la gamba all’indietro, come una ballerina a fine numero, per prolungare la traiettoria del passaggio diretto a lui, alzandola fino al petto di Cassano, scattato dietro la difesa del Perugia. Da fermo, al volo, di tacco. I passaggi più belli in assoluto, sono quelli che fanno sembrare che la palla vada da un giocatore all’altro con la stessa naturalezza con cui l’acqua scorre lungo una pendenza. Come se non ci fosse niente da fare.