I migliori nel primo controllo (2000-2020)

La differenza tra Berbatov e tutti gli altri era che lui avrebbe controllato allo stesso modo un pallone lungo anche tenendo in equilibrio un libro sopra la testa. Quando il pallone pioveva dalle sue parti sembrava piegarsi alla sua volontà senza sforzo, come le donne con Don Draper in Mad Men, che credo fosse anche il riferimento estetico del bulgaro.

Ed effettivamente nei primi controlli di Berbatov era possibile cogliere una sfumatura sessuale, come se volesse davvero fare l’amore con il pallone. Lui stesso diceva che «Devi essere gentile con il pallone nello stesso modo in cui lo sei con una donna». Non a caso i video che lo celebrano hanno sempre nomi ambigui come Touched by God o Berberotica abbinati a musica rilassata e romantica (quale altro giocatore al mondo ha un video con Close to you dei Carpenters?). Berbatov era un attaccante atipico, più intelligente che spietato, più in controllo che non con la voglia di sfondare tutto. Questa specie di apatia che lo circondava ha limitato un po’ la sua carriera, ma ha contribuito ad aggiungere una patina di leggenda al suo primo controllo. Berbatov funzionava meglio come GIF che come calciatore, andava forte su Tumblr un luogo dove lo stile era l’unica religione.

Il contrasto tra un controllo che non poteva essere spiegato senza ricorrere a similitudini con la magia e la pigrizia della giocata successiva aveva un appeal incredibile per chiunque pensava che nel calcio l’estetica doveva avere un ruolo almeno pari a quello dell’efficienza. Il primo controllo di Berbatov è stato uno spettacolo unico, qualcosa di raro e fragile in una Premier League che diventava sempre più grande e spietata. Nello United ha convissuto con l’esplosione violenta di Cristiano Ronaldo e la ruvida grandezza di Rooney, eppure non è rimasto mai seppellito. Pur essendo spesso un solo attimo di pura classe, che chissà quando si sarebbe mostrato, il primo controllo di Berbatov si è riverberato nel tempo e nello spazio andando oltre il campo da gioco. Ancora oggi cerchiamo nuovi primi controlli nei video che pubblica sui social: Berbatov salva sua figlia con il primo controllo, Berbatov ha ancora un incredibile primo controllo, Berbatov che usa il pallone come un cuscino.