I migliori difensori nell’uno contro uno (2000-2020)

Per un difensore la partita è piena di uno contro uno. Tecnicamente si intende come uno contro solo il momento in cui un attaccante punta palla al piede il proprio avversario e prova a dribblarlo. Per quanto sia una definizione di base utile a definire e distinguere quella situazione di gioco – e ad esempio a raccogliere i dati statistici relativi agli uno contro uno – a livello concettuale sarebbe riduttivo considerare solo quell’aspetto della battaglia tra difensore e attaccante che è lunga novanta minuti e comprende tutta la partita. Non è uno contro uno quando un difensore deve contendere un lancio in profondità per l’attaccante? Non sono soli, uno contro l’altro, quando dalla fascia piove un cross e chi arriva primo sulla palla cambia le sorti della partita?

Abbiamo scelto un’interpretazione del concetto di uno contro uno il più larga possibile, in modo da comprendere difensori leggendari per la loro aggressività in marcatura, sia quelli migliori in fase di recupero, quelli imbattibili nel corpo a corpo in area di rigore e quelli superiori nel leggere l’azione. Quando c’è da sopraffare l’attaccante, i nomi che abbiamo scelto sono senza ombra di dubbio tra i dieci migliori degli ultimi vent’anni. La regola temporale è quella degli altri pezzi della rubrica: consideriamo solo giocatori che hanno avuto il proprio picco all’interno di questo periodo storico (che abbiamo chiamato Il secolo brevissimo) preferendo comunque quelli che lo hanno definito maggiormente. Oltretutto, abbiamo scelto di rappresentare modi il più possibile diversi di vincere lo scontro individuale con l’attaccante, scegliendo arbitrariamente, a volte, tra giocatori che consideravamo noi stesso di pari livello.

Anche in questo caso abbiamo tenuto fuori giocatori a cui magari eravamo legati affettivamente. A cominciare da Jaap Stam, per cui non c’era niente nel calcio a parte il duello con qualsiasi altro individuo entrasse nel suo raggio d’azione con una maglietta diversa dalla sua. Ma anche giocatori dominanti dentro l’area di rigore come Pepe e Walter Samuel o Cordoba (questi ultimi due, poi, abbiamo deciso di tenerli fuori preferendo Lucio, per non mettere due o tre giocatori che hanno giocato insieme nella stessa squadra) o che hanno dimostrato che l’intelligenza è parte delle qualità di ogni grande difensore, come Lilian Thuram e Andrea Barzagli. Come sempre, segnalateci nei commenti chi e perché secondo voi avrebbe meritato di entrare in questa lista se fosse stata più lunga.