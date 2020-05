I migliori a calciare le punizioni (2000-2020)

Ridotta all’osso, la capacità di calciare le punizioni consiste nel mettere la palla in un punto in cui il portiere non può arrivare. Quasi sempre, alle spalle della barriera. Non è facile in pratica, ma in teoria è una semplice questione geometrica. Chi non ha fatto passare la palla sopra la barriera almeno una volta in vita sua? La cosa che rende speciali alcuni calciatori di punizioni – oltre alla quantità di calci piazzati che sono stati in grado di trasformare in gol – è la capacità di affrancarsi da questa legge di base segnando anche sul palo del portiere, o da così lontano che in teoria il portiere stesso avrebbe dovuto fare in tempo a coprire tutta la porta. I più grandi tiratori di calci di punizione, poi, un’élite ristrettissima (di cui fanno parte quasi tutti quelli in questa lista), è composta da quelli che segnano grazie alla traiettoria che danno alla palla. Quelli che per far compiere alla palla il tragitto dal punto A al punto B non scelgono un percorso rettilineo, né una curva morbida da goniometro, ma una linea a zig-zag. Quelli che fanno gol perché hanno ingannato il portiere.

Juninho Pernambucano ha segnato 77 gol su punizione in carriera ma, oltre alla costanza con cui ha esercitato il suo talento speciale, è incredibile la fantasia con cui è riuscito a far entrare in porta alcuni palle. Ha calciato da posizioni così proibitive che persino voi avreste accettato di scommettere qualche soldo pensando che avreste potuto parare il suo tiro. Alcune punizioni di Juninho danno l’impressione che il suo vero potere fosse quello di cambiare la materia di cui era fatto il pallone, rendendolo più leggero o più pesante a seconda del punto della traiettoria in cui si trovava. Quando il portiere capiva dove era diretto il pallone era troppo tardi, oppure la palla cambiava nuovamente direzione. Al tempo stesso le traiettorie delle punizioni migliori di Juninho erano incredibilmente precise, finivano esattamente all’incrocio dei pali, se non proprio sulla parte interna del palo stesso.

Juninho destava la nostra curiosità, non c’era solo l’attesa di vedere il pallone entrare ma anche la sorpresa per come era entrato. Le sue punizioni erano un rebus che non avremmo risolto neanche con carta e penna e per cui i portieri non potevano prepararsi in alcun modo (tranne, forse, quelli che con Juninho ci si sono allenati). Più calciava da lontano, più le sue traiettorie erano piene di tranelli. Contro l’Ajaccio, nella stagione 2005/06, ne ha segnata una da più di quaranta metri, qualche metro dopo il cerchio di centrocampo, calciando anche piuttosto centralmente: dall’inquadratura dietro il portiere si vede che la palla cambia un paio di volte direzione e se guardate solo il portiere, i suoi passettini nervosi sul posto, capirete quanto era impossibile leggere quella traiettoria.