I migliori dribblatori (2000-2020)

Nessuno più di Ronaldinho ha saputo unire il calcio ballato brasiliano con le skills da PlayStation di questo secolo. Era Samba e hip hop insieme, lento e veloce. Negli anni migliori avevi bisogno del ralenti per capire i suoi dribbling, momenti metafisici in cui il tempo e lo spazio perdevano di senso. L’elastico – il dribbling con cui lo ricordiamo per eccellenza – è forse la sublimazione di questa doppia anima, un gesto che per funzionare andava fatto a mille all’ora, ma in cui allo stesso tempo il pallone doveva rimanere attaccato al piede per riuscire. E riusciva davvero bene solo a lui.

Guardare i video dei suoi dribbling oggi è quasi ridicolo, offensivo per chi è venuto dopo. Ronaldinho è stato il dribblatore più completo di ogni epoca: poteva saltare l’avversario allungandosi il pallone con uno strappo in quei primi passi velocissimi o muovendo un sopracciglio nella maniera giusta come un’onda. Ha umiliato i migliori difensori al mondo, perché semplicemente non c’era un modo per fermarlo, non esisteva un pattern per provare a contenerlo. Come esempio potete guardare la partita contro il Real Madrid nel 2005: un’intera squadra che prova a fermarlo senza riuscirci. In un momento di cambiamenti nel mondo del calcio, Ronaldinho ha dimostrato che poteva esistere una versione di Denilson efficiente. Che un giocoliere poteva essere il miglior giocatore al mondo, perché avere il gusto per il dribbling, per la giocata non era un limite, ma il modo in cui rompere difese sempre più organizzate. Per alcuni anni – forse troppo pochi – Ronaldinho è stato il migliore in tutto quello che fa stropicciare gli occhi ai tifosi e i suoi dribbling rimangono una delle cose più belle che si possono guardare su un campo da calcio ancora oggi.