I nostri articoli preferiti del 2020

Quello dell’ansia e della depressione è un tabù nel calcio che quest’anno è venuto a galla in modo particolare, con la vicenda di Josip ilicic. Qui c’è la testimonianza di Alessandro Gazzi, calciatore professionista e scrittore.

L’intelligenza artificiale ha vinto

L’intelligenza artificiale sta diventando una variabile sempre più grande nel mondo dello sport e lo sarà sempre di più in futuro. Ma cosa significa questo per gli atleti? La storia di Lee Se-Dol, il più grande giocatore di Go vivente e uno dei più grandi mai esistiti battuto dall’intelligenza artificiale Alpha Go in una partita leggendaria, potrebbe essere una possibile risposta.

Come ha fatto Age of Empires II a diventare un esport

Il 2020 sarà probabilmente ricordato come l’anno in cui gli esport si sono presi la scena. Tra i tanti videogiochi che quest’anno hanno vissuto un sorprendente revival in una nuova veste competitiva c’è anche Age of Empires II, uscito originariamente nel 1999 ma su cui Red Bull ha deciso di puntare con un torneo competitivo solo oggi. Questa è la storia personale di un appassionato che in un certo senso è cresciuto insieme ad Age of Empires quando ancora internet non esisteva per come lo conosciamo oggi, ritrovandosi sulla soglia dei trent’anni a guardarsi i video YouTube di atleti professionisti.

Storia di Lapo Elkann alla partita tra Lakers e Raptors

9 marzo 2010: Raptors e Lakers sono punto a punto in una sfida importante in chiave playoff. A meno di due minuti dal termine, Calderon si butta su una palla vagante, ma dal pubblico spunta la mano di un tifoso che l’anticipa. Quel tifoso è Lapo Elkann e questa è la storia di quel momento assurdo di sport.

Foto di Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images

Come gli Atlanta Hawks hanno contribuito all’elezione di Joe Biden

Quando si parla di rilevanza sociale e politica dello sport spesso si è costretti a rimanere vaghi o metaforici. Questo pezzo di Lorenzo Bottini invece ha il merito di dare contorni chiari a come gli Atlanta Hawks hanno contribuito alla vittoria di Biden in Georgia, dove un candidato democratico non vinceva da 28 anni.

Francesco Totti portava la luce

Il gesto tecnico più iconico del repertorio di Francesco Totti è forse l’apertura al buio, su cui Gianni Montieri in questo pezzo costruisce una complessa e affascinante metafora con il mondo del poker.

L’uomo più potente del tennis di cui non avete mai sentito parlare

La storia di Justin Gimelstob è poco conosciuta ma importante per capire l’evoluzione politica del tennis negli ultimi anni. Alfredo Giacobbe la racconta cogliendone il grande valore narrativo, per un personaggio che potrebbe tranquillamente fare parte di un film dei fratelli Cohen.