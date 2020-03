La Serie A del mondo parallelo vol. 3

Si spegne definitivamente la luce sull’Atalanta. Dopo due pareggi consecutivi la squadra di Gasperini naufraga nell’atmosfera tropicale di Cagliari mettendo seriamente a repentaglio la sua corsa verso la Champions League. D’altra parte, Pierluigi Pardo l’aveva detto: «È difficile che il Ninja stecchi nelle partite che contano». E così è stato anche per tutto il resto della squadra di Zenga, che gioca con la fluidità e l’entusiasmo di chi si è messo il peggio alle spalle.

Nonostante alcune vecchie ruggini di spogliatoio che hanno coinvolto Joao Pedro, ripreso più volte dai compagni perché non passava il pallone (secondo alcuni una scusa per rimproverarlo del suo ruolo nel sospetto infortunio di Pavoletti di qualche settimana fa), il Cagliari ha giocato con un ritmo forsennato che ha fin da subito messo in crisi il sistema di marcature a uomo dell’Atalanta, andato completamente in tilt. Particolarmente impressionante la prestazione di Luca Pellegrini e Marko Rog, al suo terzo gol nelle ultime due partite. Per lui si parla ormai di un interessamento del Liverpool, che lo vorrebbe come alternativa a Minamino.

Non è stata solo festa a Cagliari, però. Al 16esimo del primo tempo, infatti, Gollini si è rifiutato di rimettere il pallone in gioco come forma di protesta nei confronti dei cori che hanno riguardato Gian Piero Gasperini per tutto il primo tempo.

Dopo il vantaggio del Cagliari tutta la Sardegna Arena ha iniziato a cantare “Gasperini uno di noi” citando la maglietta che gli era stata lanciata qualche settimana fa a Firenze. Questa volta, però, il tecnico piemontese non l’ha presa con filosofia come l’ultima volta: «Per me questi non sono sfottò, ma razzismo. Dov’è la solidarietà della Lega quando questi episodi riguardano noi italiani?». Al di là delle polemiche, comunque, per l’Atalanta adesso è arrivato il momento di guardarsi alle spalle.