Kobe per sempre

di Dario Vismara

Quando muore uno famoso, la tendenza a ridurre la sua figura a un mero racconto della propria esperienza con tale personaggio è tanto insopportabile quanto inevitabile. Nel caso di Kobe Bryant, però, non se ne può davvero fare a meno: ciascuno di noi ha il proprio ricordo di Kobe — che sia positivo o negativo, approfondito o superficiale, razionale o emotivo non fa davvero differenza — e la sincera necessità di condividerlo con il resto del mondo risulta irresistibile.

Perché davvero, come si fa? Kobe Bryant ha rappresentato talmente tanto per ciascun appassionato di sport di questo pianeta da rendere soverchiante la quantità di ricordi che è stata riversata su Internet alla notizia della sua tragica morte, sia da chi lo ha conosciuto che da chi lo ha solo osservato dal televisore. Qualche strano scherzo del destino ha voluto che negli ultimi due giorni Kobe abbia dominato la mia vita ancor più di quanto succeda normalmente, visto che ho avuto la fortuna e l’onore di fare la telecronaca del sorpasso di LeBron James ai suoi danni nella classifica marcatori ogni epoca.

In questi giorni mi sono ritrovato a leggere soprattutto di loro due, del loro rapporto così particolare, senza poter essere davvero rivali e neanche senza essere del tutto in confidenza, ma rispettandosi sul serio perché ciascuno ha capito quanto lavoro ha dovuto affrontare l’altro non solo per arrivare a quel livello, ma per rimanerci così a lungo. Forse dopo che Kobe aveva seppellito l’ascia della competizione e dell’ossessione i due avrebbero anche potuto diventare amici: negli ultimi giorni non hanno fatto altro che lanciarsi messaggi di amore da una parte all’altra degli Stati Uniti, ed è una bella immagine pensarli insieme mentre chiacchierano di quelle che sarebbero potuto essere delle grandi serie di Finale NBA e che invece non sono state.

Ho sempre detto che la NBA è una lega speciale per un giornalista perché offre una quantità di spunti davvero impareggiabile, e la NBA diventava automaticamente un posto più interessante da seguire con la sola presenza di Kobe Bryant. È stato un personaggio enorme quanto il suo ego e la sua voglia di vincere, capace di dominare ogni discussione per anni, rendendo difficile scrivere di lui ma proprio per questo ancora più soddisfacente, perché ti costringeva ad alzare il livello anche se con lui non avevi mai scambiato mezza parola.

Ogni volta che mi è capitato di entrare in un’arena da 20.000 persone, ho pensato a quanta personalità ci voglia per poter performare ad alto livello davanti a così tanta gente, a dove i giocatori trovassero il coraggio di prendersi la responsabilità di un tiro decisivo con la fortissima possibilità di deludere così tanta genere. Io che sono pavido di natura sarei andato a nascondermi da qualche parte pur di non affrontare una cosa del genere, e sapere che Kobe Bryant non solo accettava quelle condizioni ma addirittura le andava a cercare ossessivamente mi ha sempre affascinato. Quanta personalità ci vuole per essere Kobe Bryant, per volere sempre il pallone decisivo tra le mani, per voler sempre essere il motivo per cui si vince o si perde? A tanti giocatori questa responsabilità non piace; lui giocava quasi più per quello che per tutto il resto.

Kobe Bryant ha rappresentato così tanto per così tante persone da rendersi intimo con tutti. Non c’è persona che ieri non abbia provato la sensazione di aver perso qualcuno di caro, di qualcuno che c’è sempre stato e che — si pensava — ci sarebbe stato sempre. Anche se non era più in campo, anche se non era più così coinvolto con i Lakers, la sua presenza nelle nostre vite era tangibile, vicina, reale. Ora non c’è più, e ci ritroviamo tutti insieme a provare un senso di smarrimento a cui non riusciamo a dare un senso.

(Foto di Elsa/Getty Images)