di Daniele Manusia

All’inizio della partita con la Germania, la finale del Mondiale 1986, una palla respinta dalla difesa argentina si dirige verso il fallo laterale. Maradona e un giocatore avversario corrono l’uno affianco all’altro, il numero 10 arriva per primo sul pallone ma quando lo tocca di punta mandandolo lungo la fascia il tedesco affonda la scivolata. Francamente non sembra neanche che voglia mai davvero prendere la palla, va dritto su Maradona che rotola fuori dal campo, frenato da una striscia di terriccio che precedeva i cartelloni pubblicitari. Resta per un attimo in ginocchio ma si rialza quasi subito, lasciando dei solchi sulla terra alle sue spalle e riprendendo posizione sul terreno da gioco zoppicando a testa bassa. In più di un’occasione i giocatori tedeschi, tutti più grandi e più grossi di lui, lo prendono a calci, entrando in ritardo, spesso senza neanche curarsi di intercettare il pallone; ma Maradona non si sottrae a nessun contrasto, anzi sembra tuffarcisi con la fiducia incrollabile di uscirne intatto. Maradona era anche questa sensazione di indistruttibilità.

Ed è affascinante che in quella finale, vinta 3-2 a cinque minuti dalla fine, dopo che la Germania aveva recuperato due gol, con due colpi di testa da calcio d’angolo, Maradona sia stato decisivo con una giocata essenziale, all’opposto di quelle con cui lo ricorderemo: un passaggio di prima intenzione, dall’altezza del centrocampo, che apre a Burruchaga un corridoio senza avversari che arrivava fino alla porta. Quando si parla di Maradona si tira per forza di cose in ballo la sua genialità, il talento artistico, estroverso, felice, ma si parla poco di quante botte prendesse ogni volta che scendeva in campo.

In un’intervista del 1979 a France Football, quando aveva ancora 18 anni e giocava ancora in Argentina, Maradona già si lamentava di come veniva trattato in campo. Diceva di provare orgoglio, per il fatto che le persone veniva a vederlo giocare, «perché significa che esprimo veramente qualcosa in campo. Dall’altra parte, però, prendo molti calci e gli avversari mi inseguono in ogni angolo. Ma è il prezzo del successo». Lo scorso ottobre, in quella forse è stata la sua ultima intervista in assoluto, concessa sempre a France Football (che gli ha assegnato proprio quest’anno un Pallone d’Oro ad honorem, visto che fino al 1995 i calciatori non-europei erano esclusi dal premio), Maradona ha ricordato così la sua carriera: «Ho preso alcuni colpi duri, in tutti i sensi. In campo mi riempivano di calci e nella vita venivo attaccato in ogni modo».

In quel Mondiale messicano Maradona ha subito 53 falli, più di qualsiasi altro giocatore in qualsiasi altra Coppa del Mondo (di cui siano stati raccolti dati). Ma non c’è partita, tra le molte disponibili facilmente, in cui i difensori non provassero letteralmente a staccargli una gamba ogni volta che potevano. Nel documentario di Asif Kapadia, con le immagini di repertorio girate a bordo campo (ad altezza giocatori, quindi, con una percezione della velocità più realistica di quelle in cui vengono ripresi dall’alto) uno dei momenti più impressionante è quello in cui mostra i falli che subiva in Italia appena arrivato, e che hanno spinto Maradona a una riflessione, quando il regista si è chiuso in una stanza con lui per dieci ore pochi anni fa: «Il calcio italiano era giocato a un ritmo diverso, era più duro. Mi sono dovuto adattare a giocare a una velocità differente. Ho dovuto velocizzare i tempi per entrare in gioco. Se avessi accantonato la mia tecnica per essere più veloce, sarei stato inutile. Se invece fossi diventato più veloce mantenendo la mia tecnica, sicuramente la mia tecnica non avrebbe funzionato. Dovevo trovare un equilibrio e non era facile».

Il talento di Maradona era anche questa resistenza. Ogni suo dribbling era un potenziale infortunio mancato – ed è incredibile che solo Andoni Goikoetxea, il 24 settembre 1983, sia riuscito a rompergli qualcosa, per la precisione la caviglia. Ogni azione in cui Maradona sembra fatto della consistenza delle nuvole, dei sogni, sfugge a un assalto violento di un difensore. Ogni volta che sembrava volare, facendo volare la fantasia di chi lo guarda, c’era qualcuno che voleva riportarlo con i piedi per terra. E certo, Maradona le botte le dava anche, non era un angelo, neanche in questo, ma quale angelo sarebbe sopravvissuto in quell’inferno restando puro? Però chiediamoci anche: quanta forza ci voleva, fisica, tecnica, mentale, per riuscire a fare quello che ha fatto lui in quel contesto, in quelle condizioni? Quanto dovevano essere potenti i suoi quadricipiti per resistere a quegli urti, quanto doveva essere veloce per vedere la mannaia dei tacchetti avversari che calava su di lui in tempo per evitarla e mantenere il controllo della palla?

Maradona giocava due giochi diversi contemporaneamente. Quello suo, libero, infantile, innocente; e quello dei suoi avversari, feroce, cinico, aggressivo. Accettava, lui che era alto un metro e settanta, anzi meno, il singolar tenzone a cui lo costringevano gli avversari, pur di esprimersi. Ma non illudiamoci, oggi, significherebbe mancare di rispetto al suo talento unico e irripetibile. Non dimentichiamoci che non è stato facile per Maradona essere, diventare giorno dopo giorno, semplicemente Maradona.