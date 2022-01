I nostri pezzi preferiti del 2021

Senza essere appassionati è difficile potersi interessare a un reportage sul ciclismo, almeno finché non si legge questo articolo di Michele Pelacci. L’oggetto è la 32esima edizione Giro d’Italia donne, ma raccontata da vicino, tappa per tappa. Dentro ci trovate una miriade di dettagli, piccole storie e situazioni spassose, come l’apparizione quasi magica del pilota di Formula 1 Valtteri Bottas, che era lì per seguire la compagna Tiffany Cromwell.

Bobby Fischer contro gli scacchi

Bobby Fischer è il giocatore di scacchi più misterioso e affascinante, e questo ritratto di Andrea Cassini gli rende merito oggi che si può guardare indietro alla sua storia con un po’ più di tranquillità. Si dice che il personaggio di Beth Harmon nella celebre serie Netflix La regina degli scacchi sia ispirata a lui, ma la verità è che la vera storia di Bobby Fischer è molto più interessante.

L’intesa telepatica tra Steph Curry e Draymond Green

Abbiamo parlato dell’intesa tra Curry e Green a febbraio di quest’anno, mentre Golden State affogava in un mare di mediocrità, lontanissima dalla dinastia che avevamo conosciuto. Oggi le cose sono molto diverse: gli Warriors hanno sistemato la loro squadra e sono una delle migliori squadre della NBA, in attesa di Klay Thompson. La costante rimangono sempre Curry e Green, due giocatori che si completano perfettamente a vicenda. Vederli giocare a basket, muoversi come se fossero un’unica entità di basket super intelligente è uno dei motivi che spinge gli appassionati a stare in piedi la notte, recuperare le partite anche a giorni di distanza. Curry e Green, diversi eppure uguali: una delle cose più belle del basket moderno.

Mi farò trovare pronto, intervista a Nicolò Rovella

Quest’anno abbiamo intervistato più calciatori del solito, quasi sempre giovani, o quanto meno nuovi nel panorama della Serie A. Nicolò Rovella, sembra strano dirlo visto che ha appena 19 anni, è già uno dei centrocampisti italiani migliori del nostro campionato, si definisce malato di calcio e quando parla si capisce che non lo fa per darsi arie. Quando parla dei suoi “maestri”, Schone e Badelj, Dario Saltari è riuscito a vedergli gli occhi a cuore anche via Skype: «Il loro posizionamento in campo è straordinario. Quando guardavo le loro partite da fuori, anche il mister mi diceva: guarda loro. Sono sempre nella posizione giusta, sempre, non sbagliano mai. Quando ricevono palla, quando non hanno palla e quando devono difendere hanno sempre i metri giusti dalle due mezzali, dagli attaccanti, dai difensori. E questa è una cosa che quando giochi in quel ruolo è fondamentale. Perché poi parte tutto da lì: se sei messo bene prima, quando vai a ricevere la palla sei solo». Di solito le interviste ai calciatori si somigliano, ma quando sono appassionati di calcio come Rovella è un piacere starli a sentire.

Mourad Meghni ve lo siete immaginato

«C’è una foto di Mourad Meghni a cui associo la sua immagine. Credo risalga al 2002 o al 2003, a giudicare dalla curva del colletto della maglia del Bologna. Meghni è da poco maggiorenne, perfettamente sbarbato, gli occhi stretti e profondi di Romain Duris. La sua bocca si piega in un sorriso leggero e ambiguo. È giovane, fresco, ha tutta la vita davanti, eppure c’è in lui qualcosa di già anziano, che lo fa sembrare un po’ fuori dal tempo. Forse la grana fotografica, che pare quella satura di quando si restituisce il colore a fotografie originariamente in bianco e nero; forse invece il taglio di capelli démodé, di uno che si siede dal barbiere senza dire niente, lo stesso servizio sin da quando era bambino» e via così, con la storia di uno dei talenti più malinconici mai visti nel nostro campionato.