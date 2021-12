Gli articoli più letti nel 2021

Ripensare oggi al momento in cui il calcio europeo per come lo conosciamo stava per finire è assurdo. Ci sembra un momento lontano e al contempo vicino, perché le riflessioni che ha sollevato e i rapporti di forza in gioco sono ancora in atto. A caldo Dario Saltari aveva provato a riflettere a voce alta sugli interrogativi che sollevava un progetto simile, che in quel momento sembrava molto avviato nonostante non se ne capissero bene i contorni. Non ne avevamo scoperto ancora la fragilità, e scriveremo nei giorni successivi molti altri articoli sulla Superlega, li trovate tutti sul sito. Scommetto che ne arriveranno altri.