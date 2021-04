Tutti i dubbi sulla Superlega

Nel comunicato ufficiale non si fa grande mistero della ragione per cui i 12 Club Fondatori hanno deciso di dare vita alla Superlega, e cioè i soldi. «In cambio per il loro impegno, i Club Fondatori riceveranno un totale di 3.5 miliardi di euro solo per sostenere i loro piani di investimento infrastrutturale e per contrastare l’impatto della pandemia di Covid-19».

Parliamo quindi di circa 235 milioni a testa per ogni club fondatore, in un momento in cui tutte le squadre, anche le più ricche, sono in forte difficoltà per via della pandemia. Come ha fatto notare Benedetto Giardina, nell’ultima stagione di cui sono disponibili i dati, cioè la 2018/19, la Champions League ha distribuito ricavi per poco meno di 2 miliardi complessivi, con il Liverpool e il Barcellona a spartirsi le due fette più grandi, rispettivamente di circa 111 e 117 milioni di euro ognuna. Oltre a questi soldi, poi, il comunicato aggiunge altri fondi per il resto del calcio europeo, cioè per le decine di club che inevitabilmente rimarranno fuori dalla Superlega. «Il nuovo torneo annuale porterà a una significativa crescita economica per il calcio europeo attraverso un impegno di lungo periodo a pagamenti di solidarietà illimitati che cresceranno in linea con i ricavi della lega. Questi pagamenti saranno sostanzialmente più alti di quelli garantiti dalle attuali competizioni europee e ci si aspetta che saranno di oltre 10 miliardi di euro nell’iniziale periodo di impegno dei club».

La domanda che sorge spontanea dopo aver letto queste righe è: come faranno i club a racimolare oltre 13 miliardi di euro in pochi mesi? I ricavi di tutte le competizioni calcistiche si basano in gran parte sulla vendita dei diritti TV e almeno per i prossimi tre anni (fino cioè al 2024) gran parte dei broadcaster si sono già impegnati a sborsare cifre significative per trasmettere le coppe europee e nazionali già esistenti. Per l’Italia per esempio Sky e Amazon Prime si sono già aggiudicati i diritti TV della Champions League fino al 2024, anche se non si sa ancora a che prezzo: che fine fanno questi contratti (firmati prima che la Superlega diventasse realtà) se 15 dei principali club in Champions League non possono nemmeno giocarci? Quali emittenti saranno disposte a pagare quelle cifre per la Superlega dopo aver già sborsato centinaia di milioni di euro per la Champions League? Ieri il Corriere dello Sport aveva ipotizzato che una di queste potesse essere DAZN, che però nel corso della giornata ha smentito.

Nella mattinata di oggi, la banca d’affari statunitense JP Morgan ha fatto sapere all’agenzia di stampa Reuters di essere coinvolta nel finanziamento del progetto della Superlega. È possibile, quindi, che i Club Fondatori stiano sostanzialmente scommettendo sul proprio blasone e sulla propria audience globale, prendendo a prestito determinate cifre oggi con la fiducia di vederle ripagate nel lungo periodo, dove broadcaster e sponsor saranno attratti naturalmente dal progetto Superlega. Il Financial Times, ad esempio, parla di un accordo di finanziamento a debito spalmato sui prossimi 23 anni, in cui i club si impegnano a ripagare alla banca d’investimento 264 milioni di euro l’anno (cifra che include un tasso di interesse intorno al 2-3%). Certo, è una scommessa molto rischiosa: non solo perché come abbiamo detto gran parte dei broadcaster mondiali si sono già impegnati a pagare per i diritti della Champions League, ma anche perché siamo in un momento storico in cui i diritti TV per il calcio stanno vedendo il proprio valore diminuire forse per la prima volta.