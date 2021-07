Questo spettacolare esempio offertoci da Nicolò Barella è definito mano a pigna o anche mano a tulipano (in questo caso quindi è una DOPPIA mano a pigna). Lo si utilizza per chiedere conto di qualcosa all’interlocutore, ma molto più spesso per farlo passare per pazzo, per dirgli in maniera retorica: “Ma che cosa stai facendo?”. Reso celebre a livello globale da almeno due meme (quello di Messi che si esibisce nella mano a pigna, e nella wave di meme sugli italiani che fanno cose) e da un’emoji, la mano a pigna è l’italianità fatto gesto, la pizza margherita del nostro linguaggio del corpo. In questo Europeo ci è tornato molto utile in un’altra nostra specialità: far sentire in colpa l’arbitro passando da perseguitati. Aiutano, in questo senso, anche espressioni di disperazione e sgomento.