Giocatori da prendere a 1 al Fantacalcio 2021/22

Non mi andava di ricontrollare ma sono abbastanza sicuro che i Nativi americani – o un altro di questi popoli che abbiamo sterminato in qualche modo orribile – contassero il tempo in base ai cicli lunari (praticamente come facciamo anche noi, d’altra parte, ma in maniera meno cool). Voi che invece siete Nativi del Fantacalcio – popolo che ho appena creato ma in cui sono sicuro saprete riconoscervi – immagino contiate il tempo con il fantacalcio: niente di più semplice e meno cool. Per voi, quindi, stiamo entrando nella settimana più importante dell’anno, il “Capodanno cinese del Fantacalcio” o, meglio, solamente il “Capodanno del Fantacalcio”. Una settimana fatta di aste, scambi, ultimi colpi di mercato che cambiano l’orizzonte della vostra realtà. Si festeggia la speranza di un ottimo raccolto, la presa di un centravanti da 25 gol, del centrocampista macchina da bonus, del portiere muro.

In tutto questo ci si rischia di dimenticare le cose davvero importanti, ovvero i giocatori da prendere a 1. Sono come i nonni: non chiedono nulla, danno molto. Sceglierli però è un’impresa, già che io stia per scriverne è un errore, perché potrebbe leggerle anche un vostro avversario e trovare interessante lo stesso vostro nome e a quel punto un giocatore da prendere a 1 diventerebbe un giocatore da prendere a 3. Capite che sarebbe tutto rovinato.

Ma siccome del vostro Fantacalcio mi interessa relativamente, mentre mi nutro del vostro bisogno di trovare nomi spendibili per l’asta, ecco alcuni nomi che potrebbero – come non potrebbero – andare via a 1 e essere comunque qualcosa più di un nome da lasciare sul fondo della panchina.

P.s.: i nomi sono settati per un’ideale asta per una lega da 10 squadre con una rosa di 24-26 giocatori con 500 crediti e che non usa il mantra.

P.p.s.: non ci sono portieri perché, bene o male, a un credito si prende il secondo del titolare oppure quello che di decente è rimasto a fine giro.

P.p.p.s.: voglio che sia chiaro che qui trovate proprio i nomi della disperazione non degli affari. Per fare un esempio Bajrami no, Stojanovic sì.

P.p.p.p.s.: è il terzo anno che faccio questo articolo (non vi consiglio di controllare la bontà del mio lavoro nei due precedenti, vi prego non fatelo) e mi porto dietro questa piccola riflessione su cosa ci spinge a prendere un giocatore a 1. Ci sono tre motivi, che riporto giusto per allungare questo intro:

sicurezza, titolare di basso livello fantacalcistico che posso schierare quando sto con l’acqua alla gola;

intuito, giocatore scarso/panchinaro ma in cui ho visto qualcosa di speciale e spero esploda;