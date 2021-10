Le 5 immagini più spaventose di eFootball

Portogallo-Argentina non è una partita come le altre. Il motivo principale è, ovviamente, la presenza di Messi e Cristiano Ronaldo. La natura della loro decennale rivalità, al di là della narrazione che ne è stata fatta, è difficile da afferrare. Ogni loro confronto sul campo è accolto come un incontro di boxe con in palio la cintura G.O.L.D. (Greatest Of Loro Due), ma la questione del “più forte” è destinata a restare in sospeso.

Nélson Semedo non ha mai nascosto la sua ammirazione per il suo ex capitano Lionel Messi. Ed è proprio grazie a Semedo se sappiamo che La Pulce non ha bisogno di allenare uno dei fondamentali di cui è indiscusso maestro: le punizioni. Cosa può avere spinto Semedo a sferrare un pugno in faccia a Messi? Un pugno così potente da far ruotare di trecentosessanta gradi la testa del malcapitato Messi.

Un episodio che troverà posto tra le pagine più tragiche della cronaca calcistica, accanto alla testata di Materazzi a Zidane nella finale del Mondiale 2006 e alla battaglia del Mestalla. Se la situazione non è degenerata in una maxi rissa, lo si deve unicamente al misto di apprensione e straniamento provocato nei presenti dalla torsione innaturale del collo di Messi. Uno schiumante Semedo viene trasportato di peso fuori dal campo; Messi, miracolosamente illeso, si incarica di battere il calcio di punizione.