Viaggio nella stravaganza di Kostas Manolas

Manolas vs Spalletti

Stagione 15-16, Roma-Napoli 1-0

Livello di #nightmare: Polifemo pic.twitter.com/0NKINGQZDR — Nightmares AS Roma (@AsNightmares) October 12, 2021

Dopo quella ruvidezza iniziale, Manolas infatti inizia a prendere le sembianze di un personaggio verdoniano. Un difensore fortissimo, duro come la pietra, con mezzi fisici da olimpionico, eppure capace di vivere nel costante timore della morte, ipocondriaco fino allo sfinimento. Dopo ogni contrasto Manolas si rotola a terra diverse volte, affonda la faccia nel prato, spalanca la bocca e sembra non potersi rialzare più. Ogni contrasto pare poterlo mandare giù per sempre. Col tempo nessuno gli crede più, lo lasciano per terra a rotolarsi aspettando che si riprenda. Magari qualcuno gli si avvicina e gli chiede come sta, giusto per assecondarlo come si fa coi bambini che camuffano i capricci coi malanni. Contro il Napoli però le sue richieste d’aiuto non potevano essere ignorate, perché dopo un normale contrasto con Higuain, un piccola manata, a partita iniziata da poco, ha dichiarato di non vedere più niente. Cieco nel bel mezzo di una partita così importante, è possibile? Chiede il cambio e in panchina Luciano Spalletti, che lo conosce bene, non lo vuole nemmeno sentire. Seguono momenti surreali e incomprensibili, discussioni ridicole a distanza, il tecnico che non sa che fare. Alla fine Manolas convince tutti che non può continuare e viene sostituito da Ervin Zukanovic.

Il cortocircuito tra due delle persone più squilibrate del calcio italiano, Spalletti e Manolas, ha contribuito all’epilogo recente, ma ha anche prodotto momenti memorabili. Il difensore descrive il tecnico usando le parole “cattivo” o “duro”. I loro litigi negli anni a Roma sono stati diversi e con vari gradi di intensità. Contro la Sampdoria, contro l’Atalanta, contro il Torino, quando dopo un gol ha esultato con una faccia torva nei confronti di Spalletti. In quel periodo il tecnico è nel pieno dell’apocalisse Totti e risponde col classico stile passivo aggressivo: «Ce l’aveva con me anche lui? Mi sembra di non entrarci niente stavolta, ma se serve, ci sono». Quando Spalletti è tornato all’Olimpico da avversario ha salutato Manolas con una pacca e quello lo ha ignorato e poi ha risposto con freddezza. Eppure si sono voluti anche bene.