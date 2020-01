Steve Marcus/Getty Images

Non esiste, oggi, una fighter migliore di Amanda Nunes. È la più forte, quella che anche quando sembra essere in difficoltà riesce a trovare una strada per la vittoria. Un esempio viene dal match contro Germaine De Randamie, nel co-main event dell’ultimo evento numerato dell’anno da parte di UFC. Nunes stava subendo in maniera netta lo striking più tecnico della sua avversaria ed è corsa ai ripari facendo sfoggio della sua grande abilità in grappling, mettendo a segno una vittoria importantissima. Dopo aver battuto Cris Cyborg negli ultimi giorni del 2018, mettendo a segno l’ennesima impresa, Nunes ha guardato subito avanti e nel 2019 ha battuto in maniera estremamente convincente Holly Holm.

Quest’anno sarà più complicato tracciare una strada che non sia solo conservativa, ma anche osservare la sua capacità di resistere in cima alla piramide alimentare delle MMA femminili sarà interessante. In attesa di un’avversaria che possa metterla in difficoltà in ogni campo.