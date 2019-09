Un punto sui fighter italiani in UFC

Prossimo incontro: vs Andrew Sanchez (11-4-0; in UFC 4-2)

Quando: 14 settembre, UFC Fight Night 158

Le MMA italiane hanno avuto grandi pionieri, tra cui l’apripista Alessio Sakara, ma nessuno, a mio parere, forte quanto e con le ambizioni di Marvin Vettori. Anzitutto, Vettori è stato un fighter precoce: arrivato molto presto al massimo livello, con l’esordio vincente contro Alberto Uda (il 20 Agosto 2016) che lo ha reso ad appena 22 anni il più giovane debuttante italiano nella storia dell’UFC.

L’età è un fattore da non sottovalutare mai quando si analizza la formazione di un combattente giovane, e arrivare troppo presto al massimo livello porta con sé anche qualche rischio, soprattutto quando si tratta di affrontare, quando ancora non si è sufficientemente maturi per farlo, una competizione che richiede elevati standard di completezza stilistica ma anche una forza mentale che spesso si raggiunge negli anni a venire. Il rischio di bruciarsi, insomma, c’è sempre.

Invece, la prima cosa che bisogna dire di Marvin Vettori è che tecnicamente, fisicamente, ma soprattutto psicologicamente, quel 20 Agosto del 2016 era già pronto. La mentalità di Vettori, palesata fin dai suoi primi incontri in UFC, è sempre stata quella di un fighter disposto ad ogni tipo di sacrificio pur di raggiungere i propri, ambiziosissimi obbiettivi. Certo, sono in molti, in uno sport dispendioso come questo, ad avere grande spirito di sacrificio, ma a distinguere Vettori dal resto c’erano le ambizioni altissime e la capacità di crederci anche quando non erano in tanti, a parte lui, a farlo.

Ma non è solo l’aspetto mentale a dare consistenza agli obiettivi di Vettori: dal punto di vista tecnico la sua prima qualità che emerge, quella dove eccelle in modo più netto, tanto da poter essere attualmente già considerato al livello dei migliori, è la capacità di imporre il proprio dominio dalla posizione dominante nelle fasi di grappling. Anche quando l’avversario possiede un BJJ fenomenale, sia attraverso le sottomissioni che tramite il suo feroce Ground and Pound.

Uda era cintura nera di bjj, tra l’altro.

Fu proprio con una ghigliottina eseguita dalla top position che riuscì a sottomettere al suo esordio il brasiliano Alberto Uda, e da quel giorno il suo grappling non ha smesso di stupire, anche nella sconfitta, come quando perse ai punti di misura contro Antonio Carlos Jr. sfidandolo nel ground game, dominando quella fase con colpi pesanti. Oppure quando si accorse troppo tardi che il pur notevole Sambo di Akhmedov non avrebbe retto alla potenza del suo wrestling.

Un fighter con così spiccate doti nel grappling avrebbe potuto evolversi in modo monodimensionale, cercando di strutturare ogni qualvolta strategie atte a massimizzare le sue qualità in questa fase specifica; ma Vettori ha sempre cercato di essere (magari con una testardaggine che non sempre gli ha dato risultati immediati, come in alcune circostanze nelle quali ha avuto troppa fiducia nel suo striking) un fighter completo, duttile, capace di affrontare qualsiasi contendente in tutte le aree del combattimento.

Raramente ho visto fighter evolversi con la sua efficacia e in così breve periodo. Ricordo, ad esempio, che le prime critiche che venivano mosse a Marvin Vettori all’inizio della sua esperienza UFC riguardavano il calo della tenuta atletica nella terza ripresa. Ed era vero, ma negli ultimi tre match, proprio nelle ultime riprese, Vettori ha ottenuto un 10-8 contro Akhmedov (che gli ha consentito di evitare la sconfitta), ha strappato un round a Israel Adesanya (soltanto Gastelum riuscirà tre incontri dopo a fare altrettanto) e, infine, ha letteralmente dominato contro Cezar Ferreira, andando davvero vicino alla finalizzazione.

Le migliorie di Vettori sono state molteplici. Un’altra cosa che Vettori è riuscito ad evolvere in modo piuttosto evidente è la sua guardia: troppo perforabile contro uno striker peraltro non eccelso come Akhmedov (che lo aveva messo in grande difficoltà con i suoi ganci, in particolare nella prima ripresa); e già maggiorata solo cinque mesi più tardi, nel match contro Israel Adesanya, dove Vettori ha concesso pochissimo ad uno dei migliori striker della divisione.

Se in quei quattro mesi Vettori è riuscito a fare aggiustamenti notevoli per rendersi più elusivo in un test così probante, ciò che ha fatto stando per più di un anno lontano all’ottagono (per ragioni che ha spiegato bene in un’intervista di qualche tempo fa) è stato ancora più impressionante. Lo striking che abbiamo ammirato contro Cezar Ferreira è stato molto più fluido, rapido e preciso di quello visto nella sua apparizione precedente.

L’ultimo Vettori è quasi sempre il miglior Vettori.

Oggi Vettori, oltre a possedere una fisicità molto importante, che ha da sempre rappresentato un suo grande punto di forza, ha confermato di avere anche una mascella granitica in grado di incassare colpi pesantissimi senza accusarli, almeno apparentemente . Dal punto di vista tecnico ha mostrato progressi quasi insperati per la loro rapidità e consistenza nelle fasi di stand up, e più precisamente si è evoluto a livello pugilistico, rendendosi da una parte più elusivo e dall’altra più efficace quando attacca. Mentre per quanto riguarda il grappling non fa che alimentarlo costantemente dandogli ancora più solidità e forza distruttiva.



Il suo prossimo avversario sarà Andrew Sanchez, e forse Vettori sperava di incontrare un top 15. L’incontro che lo attende non eleverà eccessivamente la sua posizione in caso di vittoria, ma sarà in grado di consolidarla, garantendogli un avversario più importante nel match successivo. Vettori ha solo 25 anni e ha già superato test importanti, dimostrando una crescita sbalorditiva in molti aspetti: come non aver grande fiducia nel suo futuro?