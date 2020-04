10 video sportivi da vedere a casa vol. 8

Da un mese, un paio di volte a settimana, Totti fa una diretta Instagram con un suo vecchio compagno. Tutte leggende del calcio italiano che Totti intervista da anchorman. Non li fa parlare davvero della loro carriera, se non tangenzialmente, arrivandoci per puro caso. Parla con loro come se fosse al bar, e non lo dico per dire che ha un tono dimesso e disinvolto; ma per dire che ha quella colloquialità tipica del’avventore medio romano di un bar medio di Roma. I video si reggono sulla straordinaria e genuina vena comica di Totti, che anche nei contesti più aridi riesce a tirare fuori una trovata comica geniale (avrete visto il momento in cui tira fuori il gatto “Nonna Paola” che chiama “il pipistrello”).

Pochi prodotti di questa quarantena sono sullo stesso livello di comicità. Nei primi minuti di questa diretta Del Piero gli confessa che odia correre; “Dimmelo a me, che ho camminato per 25 anni”.