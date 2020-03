10 video a tema sportivo da vedere comodamente da casa vol. 2

AlphaGo | YouTube

Scomparso recentemente da Netflix, il documentario sulla storica partita tra il campione di Go, Lee Sedol, e l’intelligenza artificiale AlphaGo, è stato messo a disposizione di tutti su YouTube dalla società sviluppatrice inglese Deep Mind in occasione del quarto anniversario di quel giorno (il 13 marzo). Un’ora e mezza in cui si racconta lo shock culturale che ha rappresentato la netta sconfitta di Lee Sedol nelle società orientali, dove il Go è da sempre considerato un prisma dell’apprendimento, e in cui si cercano di tracciare le implicazioni che avrebbe avuto sul futuro dello sviluppo delle intelligenze artificiali, dello sport e delle nostre società, più in generale. Oggi che ci siamo, nel futuro prossimo, forse possiamo dire che alcune delle sue conclusioni erano un po’ troppo ottimistiche (Lee Sedol si è ritirato proprio l’anno scorso, come abbiamo raccontato in un pezzo poco tempo fa), ma il documentario è di assoluto valore.

Nella mente di un killer: Aaron Hernandez | Netflix



Questa docuserie apparentemente non ha nulla a che fare con lo sport, anche se incentrata sulla figura di Aaron Hernandez, giocatore dei New England Patriots, e sul suo presunto omicidio di 3 persone. Il documentario, oltre gli aspetti giudiziari della vicenda, finisce anche per indagare sull’influenza che lo sport professionistico, in questo caso il football americano, ha sugli atleti a partire dalla giovane età.

Una serie crime che coinvolge e appassiona, proprio come richiesto dal genere, ma che non manca di mostrare un lato oscuro dello sport ad alto livello. Anche se non sapete nulla di football, anzi forse e soprattutto se non ne sapete nulla, un prodotto di intrattenimento ben costruito e perfetto per la noia di questi giorni.

Sandro Ciotti e Cruyff – Il Profeta del Gol | YouTube



Nel 1976, nell’anno in cui uscì questo splendido documentario di Sandro Ciotti, la rivoluzione del calcio di posizione olandese era al suo apice: negli anni precedenti l’Ajax di Rinus Michels aveva vinto tre Coppe dei Campioni consecutive (tra il 1970 e il 1973), l’Olanda era arrivata in finale ai Mondiali tedeschi del 1974 (e ci sarebbe arrivata ancora, in Argentina, nel 1978) e Johann Cruyff aveva vinto tre Palloni d’Oro (nel 1971, nel 1973 e nel 1974). Il suo valore sarebbe chiaro anche da questa semplice constatazione ma vale la pena passare queste due ore scarse davanti allo schermo non solo per le interviste al fuoriclasse olandese, ma anche per gli interventi di Mazzola, Oriali, Rocca, Prati e Rivera, che tutti sorprendentemente sottolineano le sue qualità fisiche (Mazzola arriva addirittura a dire che Cruyff era un giocatore “tipicamente italiano”). Godetevelo.

Bobby Robson: More Than A Manager | Netflix



Bobby Robson è stato uno degli allenatori inglesi più influenti e la sua carriera, iniziata alla fine degli anni ‘60 e conclusa all’inizio del 2000, ha contribuito a forgiare quelle di alcuni degli allenatori più importanti della nostra epoca, a partire da Guardiola e soprattutto Mourinho. Lo “Special One” ha infatti iniziato la propria carriera come suo assistente al Porto, a metà degli anni ‘90, per poi seguirlo a Barcellona, dove sono stati gettati i semi della sua rivalità con il tecnico catalano, allora ancora saldo in mezzo al centrocampo dei blaugrana. Bobby Robson: More Than A Manager comincia proprio con la decisione di accettare la proposta del Barcellona appena 9 mesi dopo che gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. Un incipit che è all’altezza del resto del documentario, che trovate facilmente su Netflix.