10 video sportivi da vedere a casa vol. 4

Last chance U è un prodotto a metà tra documentario e serie TV, di quelli che Netflix ha lanciato con grande successo sulla sua piattaforma. Ma se spesso i temi trattati riguardano il crimine, la gioventù, le cose strane, qui si parla di football americano, ma in qualche modo toccando tutti questi temi. Le stagioni sono 4 per un totale di 31 puntate, quindi diciamo abbastanza materiale per tenervi occupati per diverso tempo.

Nelle prime due stagioni si racconta la vita dei giocatori dell’East Mississippi Community College, uno dei migliori programmi di football tra gli junior college, nelle ultime due si cambia scuola, ma il sottofondo rimane lo stesso. Il sistema dello sport universitario degli Stati Uniti è particolarmente complicato, ma non deve importarvi troppo: nelle varie puntate viene spiegato bene i motivi che vedono ragazzi con storie complicate convergere verso queste realtà piazzate nel nulla di minuscoli campus universitari. Le telecamere seguono gli allenamenti, ma anche la vita di tutti i giorni di ragazzi dal passato complicato, che vedono nelle squadre di junior college l’ultima possibilità per un posto in NFL o comunque per migliorare le loro vite. Last Chance U, come dice il titolo, parla di ultime occasioni, di ragazzi alle prese con i test scolastici, le famiglie, le aspettative, allenatori carismatici e spietati. Uno spaccato pazzesco di una parte di un paese enorme, spesso nascosta. Se vi piace il football, ma anche solo i documentari di sport fatti bene (la qualità delle riprese delle partite è pazzesca), non potete perdervelo.