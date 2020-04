10 video sportivi da vedere a casa vol. 5

The Dawn Wall | Netflix

Probabilmente avete visto o sentito parlare di Free Solo, il documentario prodotto da National Geographic su Alex Honnold, che nel giugno del 2017 ha scalato in free solo (cioè senza alcuna protezione, che siano corde o imbragature) la parete rocciosa del Capitan, nel parco nazionale di Yosemite (e su cui Daniele Manusia ha scritto una lunga analisi qualche tempo fa). Ma Free Solo non è l’unico grande documentario sull’arrampicata: tra i vari usciti recentemente c’è anche The Dawn Wall, che trovate su Netflix. The Dawn Wall parla della vita dello scalatore americano Tommy Caldwell, idolo proprio di Alex Honnold da bambino, e in particolare della sua personale impresa: quella di scalare la parete rocciosa chiamata Dawn Wall, per l’appunto, in scalata libera. Se pensate che sia semplice, sappiate che ci ha messo sei anni solo per prepararsi. La cosa bella di questo documentario è per Caldwell segna effettivamente un cambiamento esistenziale, il passaggio da una fase di vita autodistruttiva a un’altra in cui scopre che l’amicizia, la solidarietà e la caparbietà contano più del desiderio superomistico di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. Almeno questa è la nostra interpretazione.

Cheer | Netflix

Documentario in sei puntate che riscrive completamente quello che pensavate di sapere sul cheerleading. Un mondo che immaginiamo patinato, di supporto allo sport, più che sport stesso, e che invece in Cheer si mostra come fieramente competitivo, spietato, difficile, anche pericoloso. Le telecamere seguono Monica Aldama, Josè Mourinho del cheerleading, e la sua squadra collegiale, il Bulldogs Cheer Team del Navarro College, situato a Corsicana, un paesino sperduto nel Texas. Tra infortuni spaventosi, influencer, giovani che cercano il proprio posto nel mondo e il campionato nazionale da vincere a tutti i costi, Cheer racconta una realtà a noi sconosciuta, ma con tutti i topos del racconto sportivo ben in evidenza.

Tifare | Raiplay

“Tifare” è l’ultima puntata di una serie realizzata da Rai Cultura dal titolo Gli occhi cambiano. Scritto e diretto da Walter Veltroni, attraverso un sapiente uso degli sterminati archivi RAI, prova a raccontare il sentimento inspiegabile e intenso del tifo. Senza entrare nel dettaglio del risultato, questo documentario riesce ad allargare lo sguardo sul racconto sportivo italiano dagli anni ‘70 in poi. Tante interviste, tanti campioni, diverse chicche notevoli.

Le origini del CUCS | YouTube

Questo documentario della RAI dedicato all’ormai seppellito Commando Ultra Curva Sud è bello per tantissime ragioni diverse. Le immagini della curva, i colori, i fumogeni, i tamburi e un modo di tifare quasi scomparso. Il commento degli ultras di fronte alle scritte violentissime sui muri romani negli anni ‘70, che sembrano quelle dei rapper che sostengono che la violenza dei loro testi è solo simbolica. I giovani col passamontagna che fanno il gesto della P38 di fronte alla telecamera. La genuinità e la passione sincera che traspare dietro anche le dichiarazioni più assurde, dietro cui c’è comunque la violenza poco simbolica e concretissima dell’omicidio Paparelli.

Un documento fondamentale per capire le radici del tifo organizzato, nei suoi aspetti più oscuri e in quelli più luminosi.