10 video sportivi da vedere a casa vol. 6

Messi – storia di un campione | Amazon Prime Video

Il titolo basic vi può suggerire già tutto. Come gli è venuto in mente di usare la dicitura più banale possibile, “storia di un campione”, per l’unico calciatore per cui si potrebbe usare qualsiasi tipo di iperbole senza suonare iperbolici?

Questo su Messi non è un gran documentario, nel senso di un prodotto audiovisivo di qualità secondo i parametri di gusto a cui siamo abituati noi in questa rubrica. Le immagini di Messi bambino che salta tutti, con gli occhi piccoli e sognanti, sono di un cringe, ma di un cringe…

Ma ci sono documentari bruttini che vale la pena di guardare per il materiale che mettono a disposizione del vostro palato. Qui, per esempio, il documentario compie l’impresa di mettere Cruyff, Valdano e Menotti allo stesso tavolo per parlare di Messi. Che volete di più non lo so.

Un documentario breve sugli ultras dell’Atalanta

Prendetelo come un antidoto a Ultras, il film di Netflix. In questo documentario lungo mezz’ora del 2001 i tifosi della curva dell’Atalanta raccontano il movimento per quello che era, senza peli sulla lingua. È il loro punto di vista, voi ovviamente potete pensare che nessuno ha il diritto di andare allo stadio per scontrarsi con tifosi di un’altra squadra, ma quello era parte del loro mondo. È dato che è un mondo quasi del tutto sparito può essere interessante osservarlo come un racconto storico. Le trasferte con mille motorini, i fumogeni che non fanno vedere niente, i racconti di chi viveva tutta la settimana in fabbrica aspettando il momento per tifare la propria squadra.

AS Roma Story: Edin Dzeko | Sky

Edin Dzeko è uno dei giocatori più rappresentativi della Serie A e uno dei più grandi marcatori della storia della Roma. Su Sky – sulla piattaforma Sky Go o su Sky on Demand – oppure sul sito della Roma, se siete iscritti, trovate un lungo documentario che racconta la sua storia, che parte dall’infanzia a Sarajevo fino ad arrivare ai successi con Wolfsburg e Manchester City, e al presente con la squadra giallorossa. Fa un po’ effetto vederlo adesso, con il calcio fermo da settimane e il campionato ancora tecnicamente in corso, anche se non siete tifosi della Roma. Alla fine vi mancherà molto non poter vedere una partita vera, in diretta.