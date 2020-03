The Carter Effect di Sean Menard

Oggi i Toronto Raptors sono una delle franchigie più interessanti della NBA, non solo per la vittoria dell’ultimo titolo. Sia a livello di gestione sportiva – con una delle migliori accoppiate a livello di General Manager e allenatore di tutta la lega – sia a livello di comunicazione sono considerati una squadra all’avanguardia. Un restyling completo che passa per Drake e l’iconico slogan We the north ha infatti reso i Raptors più che mai appetibili e il basket popolarissimo in Canada (tanto che da qualche anno alcuni dei migliori talenti arrivano di qui).

Prima di tutto questo però, c’era il nulla, almeno fino a quando non è arrivato Vince Carter (e il cugino Tracy McGrady). The Carter Effect racconta proprio l’impatto sulla città di Toronto e sul basket canadese di Vinsanity, soprattutto dopo l’All Star Game del 2000, con la famosa gara delle schiacciate dominata. Il documentario è molto ben costruito e non parla solo di come Carter ha aiutato i Raptors in campo, ma spazia su vari argomenti raccontando con precisione come la sua figura abbia rivoluzionato il modo in cui viene vissuto il basket in Canada, dal mercato delle scarpe, alla costruzione di nuovi playground, alla vita notturna della città. Lo trovate su Netflix.

The Very Best: Ryan & George

The Very Best: Ryan & George è un incredibile documentario prodotto nel 1993 dal Manchester United, che trovate su YouTube diviso in sei parti (qui sopra trovate la prima). L’idea degli autori, semplice ma geniale, era quella di far incontrare Ryan Giggs, che allora era definito “il nuovo George Best” con il George Best originale, e farli parlare delle proprie carriere, del proprio gioco, delle proprie prospettive. Ci sono tanti momenti involontariamente assurdi, come quello in cui portano Giggs nel pub preferito di Best e quest’ultimo si prende una birra, ma la cosa più bella di guardarlo oggi è sapere cosa è successo dopo quel documentario, a partire dal fatto che Giggs è diventato tutto tranne il nuovo George Best.

Il 1993 è infatti un anno chiave il Manchester United, in cui ha definitivamente chiuso un ciclo (quello di George Best e dei cosiddetti Busby Babes, cioè Matt Busby e i suoi giocatori, come Denis Law e Bobbie Charlton, tra gli altri) e iniziato ad aprirne un altro, quello di Alex Ferguson e la classe del 1992 (non solo lo stesso Giggs, ma anche Beckham, Scholes e i fratelli Neville). Nel 1993 lo United è tornato a vincere il campionato a 26 anni dall’ultima volta, quando in squadra c’era proprio George Best, ed è stato l’anno precedente alla morte di Matt Busby. Insomma: se nel 1993 poteva sembrare un’operazione sempliciotta, oggi è un documentario di inestimabile valore, e non solo per la storia del Manchester United.

La grande estasi dell’intagliatore Steiner

Uno dei documentari più belli e meno conosciuti di Werner Herzog racconta un famoso saltatore con gli sci svizzero, Walter Steiner. Su Youtube si trova con i sottotitoli in inglese, ma vale lo sforzo. Un’opera breve, 45 minuti, ma memorabile: immagini, musiche, suoni e parole tutto è perfetto. Steiner che intaglia il legno per realizzare i propri sci, che cade rovinosamente mentre prova un salto, che passeggia nei boschi. Herzog compare nei panni di giornalista sportivo, mentre la sua voce è sempre presente nel commentare le bellissime immagini a rallentatore, raccolte grazie all’uso di rivoluzionarie cineprese super high speed. La grande estasi dell’intagliatore Steiner tocca molti dei temi cari ad uno dei registi più incredibili della storia – il rapporto tra l’uomo e la natura, la sfida dei limiti umani, l’uomo – ed è quindi anche un ottimo esercizio per avvicinarsi al suo lavoro, se non avete mai visto nulla.