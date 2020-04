10 video sportivi da vedere a casa vol. 7

ESPN ha anticipato l’uscita del suo monumentale documentario su Michael Jordan e i Chicago Bulls del 1997/98, inizialmente prevista per giugno, al 19 aprile, per venire incontro alle richieste di tutta la popolazione mondiale chiusa in casa per i vari lockdown. In Italia le prime due puntate (di dieci) sono arrivate il giorno dopo su Netflix, e insomma se avete un po’ d’amore per il basket, non dobbiamo certo convincervi noi a guardarle il prima possibile.

The Last Dance però si propone di andare oltre la pallacanestro, riscrivere i canoni del documentario sportivo raccontando una delle squadre più forti di sempre, con il giocatore più vicino a una divinità mai visto su un campo da gioco, grazie a oltre 500 ore di materiale d’archivio inedito della stagione 1997/98 dei Bulls – l’ultimo ballo, come dice il titolo. Delle telecamere della NBA seguirono Jordan e compagni per tutta la stagione, quasi senza limiti, con l’unico accordo che il girato sarebbe potuto essere usato solo con il consenso delle due parti, ovvero la Lega e Michael Jordan, che – secondo il racconto del produttore – si convinse a dare il suo assenso al documentario dopo la parata celebrativa del titolo dei Cleveland Cavaliers del 2016, quando LeBron James sembrò voler rivendicare il titolo di miglior giocatore di sempre.