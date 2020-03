16 consigli utili per chi vuole iniziare a giocare a Fortnite

La partita comincia su uno scuolabus che sorvola l’isola della Battaglia Reale. Dall’alto l’isola è bellissima, con un’alternanza di climi e paesaggi ai limiti dell’irreale. Come ogni luogo di fantasia, sembra la Nuova Zelanda. Ora dovete buttarvi. State tranquilli: da questa prima scelta dipende solo tutta la vostra partita. Mantenete la calma e capite che partite volete da voi stessi.

Partita Jihad: questa è la partita in cui accettate il rischio di morire molto presto in cambio di una ricompensa molto alta. Dopo l’ultimo aggiornamento infatti ci sono sulla mappa dei luoghi protetti da guardie controllate dal computer e non solo. Ci sono anche telecamere sparse negli edifici che vi spareranno in automatico se non siete travestiti (ci torniamo) e dei boss che hanno tipo 300 di scudo e vi sparano con armi DORATE E MITICHE. La ricompensa per questa altissima probabilità di morte sono degli scrigni zeppi di armi preziose nascosti in un caveau, che potrete aprire dopo aver ucciso il boss e avergli sottratto la chiave. Più il posto è controllato e pericoloso più scrigni e armi preziose ci saranno, e di solito più giocatori ci troverete. Tutti si precipitano in questi posti pensando di essere più scaltri degli altri e di uscire vincitori da questa royal rumble intensificata. Quindi le probabilità di morte sono alte. Sarà come fare all-in: rischiate di uscire subito, manco il tempo di trovare un’arma decente, ma potrete uscirne con uno zaino di armi degno di un nostalgico della seconda guerra mondiale.

Partita Jihad, ma con calma: replicare la strategia di prima ma atterrando non direttamente nei luoghi sorvegliati ma nei dintorni. Tempo di rimediare un’arma e una cabina in cui travestirsi per ridurre la possibilità di farsi sparare (sarete quanto meno al riparo dalle telecamere). I veri pro non lo fanno: vanno diretti senza mascherarsi e sparano a tutto quello che hanno davanti. Ma insomma, voi non siete ancora abbastanza bravi a sparare per permettervelo.

Partita Begbie: questa partita consiste nel buttarvi in luoghi ad alta densità di gente, tipo le città, con un considerevole rischio di morire ma nessuna ricompensa. Lo fate quindi solo per l’amore degli spari, dello scontro e della violenza in generale. In fondo sono le kill che in Fortnite rilasciano dopamina, e cioè il motivo profondo per cui state giocando anche se non lo sapete. Una kill su Fortnite come un like su Instagram (è questo il mondo che stiamo lasciando ai nostri figli?).

Buttatevi allora in qualche centro urbano dal nome pokémon – Borgo Bislacco, Siepi d’agrifoglio, Borgo Pacifico, Sabbie sudate – fatevi strada tra le staccionate bianche e le mansarde polverose, cercate un’arma il prima possibile e cercate il primo che vi viene sotto.

Città divertente in cui atterrare: Borgo Bislacco è vicina all’agenzia, quindi ci atterrano i più pazzi di tutti. Quelli che vogliono lo stress e il sangue prima in città e poi all’agenzia, cioè il posto più pericoloso e sorvegliato e densamente popolato di gente forte di tutta la mappa.

Partita eremita: il centro della tempesta varia da una partita all’altra, ma più sarete centrali nell’isola più probabilità avrete di stare al centro. Più atterrerete agli estremi e più è possibile che dovrete rincorrere il centro. Non è poi così male: atterrando lontani si incontra meno gente, si passa la partita a correre per paesaggi stupendi (ve l’ho già detto che i paesaggi di Fornite sono belli?) e a guardarvi intorno piuttosto sicuri che nessuno vi disturberà. Potrete usare Fornite per riflettere sulla vostra vita e sul destino umano in un momento così difficile per la nostra specie. Mettetevi un podcast nelle cuffie, non vi servirà neanche troppo capire se sta arrivando qualcuno. Arriverete al cerchio senza esservi sporcati le mani, freschi freschi, magari sculate e vincete pure.

Posti eremitici in cui atterrare: in tutte quelle lande innevate dove dovrete scoprire gli scrigni dietro le tende e i rifugi di fortuna. Quella casa inculata dietro le montagne che si fatica persino a vedere nella mappa. La discoteca, sotto la quale troverete un furgone pieno di Slurp che vi farà aumentare lo scudo.

Partita Raymond Carver: atterrate al centro della mappa, ma in un posto assolutamente insignificante dove prendere armi in serenità e poi starvene per i fatti vostri. Un buon posto, per esempio, potrebbe essere lo stagno flopper. Scendete in questa casetta bassa in stile canadese, prendete quella pistoletta di merda verde, raccogliete una canna da pesca e mettetevi a pescare comodi sul piccolo pontile. Per un attimo potrete fare finta di essere in un racconto di Raymond Carver e non in un gioco apocalittico in cui vince l’ultimo rimasto in vita su un’isola più piena di armi del Texas.