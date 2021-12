Le dieci storie NBA da ricordare del 2021

Come scritto qualche giorno fa su queste pagine: «Un anno fa di questi tempi ci chiedevamo quale versione di Durant avremmo rivisto in campo. Prima di KD, infatti, l’unico giocatore a essere tornato ai suoi livelli dopo un infortunio gravissimo come la rottura del tendine d’Achille era stato Dominique Wilkins, che dopo essersi infortunato nel 1992 è stato votato per altre tre volte come All-Star viaggiando a quasi 28 punti di media nei successivi due anni, quando aveva già 33 e 34 anni — la stessa età di KD oggi. Tutti gli altri giocatori che hanno subito un infortunio del genere non sono riusciti a tornare ai livelli precedenti, e per quanto Wilkins sia da considerare una storia di successo, non era certamente un candidato MVP come lo è ora Durant».

Tanto basta a spiegare l’unicità di Kevin Durant, uno dei migliori giocatori di pallacanestro mai nati. Aggiungo soltanto una cosa: in 30 delle 58 partite di regular season disputate nel 2021, KD ha segnato almeno 30 punti. In 19 di queste ha chiuso sopra il 60% dal campo. In 7 delle dodici partite di playoff ha segnato almeno 32 punti. In quattro di queste ha chiuso sopra il 65% dal campo – compresa la leggendaria gara-5 contro i Milwaukee Bucks. #CHEATCODE