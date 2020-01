Gli incontri di MMA che vorremmo vedere nel 2020

Se Masvidal non è stato il fighter del 2019 – probabilmente perché Israel Adesanya ha conquistato il titolo dei pesi Medi – il suo anno è stato comunque abbastanza buono da riempirgli il conto in banca, e gli ha aperto una serie di possibilità impensabili prima d’ora.

Anche lui ha un conto in sospeso con Colby Covington (chi non lo ha ormai, un conto in sospeso con Colby?) ma con un’importanza diversa rispetto a tutti gli altri: erano compagni d’allenamento, ex amici, che hanno finito per offendersi su Twitter. Entrambi ormai sono riconosciuti come fighter di prim’ordine e un match fra i due segnerebbe la definitiva risoluzione dei problemi.

Con due stili diversi, ma altrettanto pericolosi, Masvidal e Covington si sono promessi reciprocamente fuoco e fiamme, ma UFC non ha ancora deciso se metterli o meno l’uno contro l’altro, valutando le diverse possibilità. Jorge e Colby, oggi, sono due dei fighter più appetibili e interessanti in UFC, scegliere per loro il giusto match è una responsabilità non facile da sostenere per i vertici della promotion.