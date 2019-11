Masvidal e Diaz hanno combattuto tre round epici

di Giovanni Bongiorno

Il main event di UFC 244, nella cornice del Madison Square Garden di New York (con la presenza, non gradita a tutti, del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump) che ha assegnato la cintura di “Baddest Motherfucker” è stato epico, un instant classic della storia delle MMA e della promotion. Nonostante abbia avuto un finale non soddisfacente – come non può esserlo mai uno stop medico tra un round e l’altro, indipendentemente da quanto si possa essere o meno d’accordo con la decisione del medico – l’incontro fra Jorge Masvidal e Nate Diaz ha messo in chiaro alcune cose.

Anzitutto Masvidal ha dominato tre round in maniera netta, assestando colpi pesantissimi a Diaz, che sembrava potesse venir fuori nei championship round, notoriamente territorio di sfogo del suo motore diesel. E se non si è arrivati al quarto round la colpa è anche di un inizio a dir poco concitato che Diaz ha pagato caro.

Diaz tags Masvidal and then Masvidal blows a kiss to the crowd. Unreal! #UFC244 pic.twitter.com/mKp0b5lLJd — UFC (@ufc) November 3, 2019

Masvidal era così sicuro di sé che mandava baci al pubblico nelle fasi di clinch.

Nei primissimi secondi Diaz fa un passo laterale con una postura bassa che spinge Masvidal a fintare un inizio simile a quello dell’incontro contro Ben Askren (in cui dopo meno di dieci secondi lo aveva mandato KO con una ginocchiata volante che ha incontrato il tentativo di takedown dell’avversario); allora Nate Diaz fa un movimento in arretramento e Masvidal sorride. Diaz però non perde tempo e prendere subito l’iniziativa, anche grazie alle sue lunghe leve.

In guardia southpaw, Diaz avanza ma Masvidal, che a mio avviso è fra i migliori pugili puri fra la categoria dei leggeri e quella dei welter (un primato conteso forse da Dustin Poirier e Conor McGregor), mostra immediatamente la propria velocità, centrando al volto Diaz prima con una ginocchiata, poi con delle gomitate corte che gli fanno tremare le gambe.

Dopo una gomitata corta dal clinch Diaz barcolla, quasi si accascia, e Masvidal ne approfitta per incontrarlo con un calcio al volto che gli apre l’arcata sopraccigliare. Da terra, con due tagli che già gli solcano il volto, Diaz abbozza una difesa e la concretizza riuscendo a tornare in piedi. Ma insomma a quel punto deve aver capito che non sarà una serata semplice.

L’incontro è stato scandito anche da un altro colpo ricorrente di Masvidal: il middle kick che grazie alla sua capacità di calcolo delle distanze impatta più volte con grande violenza sul costato o sul fegato di Diaz, causandone addirittura l’atterramento in uno dei casi.

Diaz ha invitato più volte Masvidal ad entrare nella sua guardia a terra, per guadagnare qualche secondo e contando in ogni caso sul suo grande bjj. Masvidal, però, ha preferito spingere con la gamba avanzata fra le gambe di Diaz, limitandone la difesa e iniziando a colpirlo in ground and pound.

In piedi Diaz ha risposto bene con jab e diretti, prontamente assorbiti da Masvidal, che ha risposto in più occasioni aumentando la forza e variando i propri colpi immediatamente dopo essere stato raggiunto. Nelle battute finali della seconda ripresa, Diaz ha provato a ribaltare Masvidal e ad afferrargli la gamba per tentare una sottomissione, ma Masvidal si è girato, ha accorciato su Diaz (non dandogli così possibilità d’estensione) ed ha continuato a colpirlo.

Diaz era partito bene nel terzo round, toccando Masvidal più volte, ma non è riuscito a completare un’azione offensiva senza subire il counterstriking. Mentre Diaz attaccava, dunque, Masvidal rispondeva con middle kick, ma anche con colpi al volto che contribuiscono ad allargare le ferite di nate, che alla fine della terza ripresa gronda sangue da una ferita apertissima. Prima dell’inizio della quarta ripresa il medico ha controllato l’occhio di Diaz e scelto per lo stop. Nate non sembrava eccessivamente contrariato, Masvidal sembrava attonito e sorpreso.

https://twitter.com/DAZN_IT/status/1190939174569857024

Un TKO deciso dal medico al termine della terza ripresa, dovuto a tagli fra zigomo ed arcata sopraccigliare di Nate Diaz, dunque, consegnano a Jorge Masvidal la cintura di BMF – simbolicamente consegnata da The Rock – che vale probabilmente anche come attestato di prossimo sfidante al titolo dei pesi welter UFC. Entrambi i fighter hanno parlato di un possibile re-match che però non sembra interessare alla UFC. A noi spettatori resterà sempre l’amaro in bocca per il quarto e quinto round mancanti, perché non sapremo mai come sarebbe andata, se Diaz sarebbe davvero tornato nel match nonostante le ferite. Ma, come si dice, la saluta prima di tutto.