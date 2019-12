Le 30 migliori foto sportive del decennio

Foto di TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

«Durante la premiazione Williams piange, Osaka piange, il pubblico le ricopre di fischi, poi Serena prende il microfono e si assume la responsabilità di smorzare i toni, precisando che la rabbia non ha a che fare con la sua avversaria: “Vi dico solo che lei ha giocato alla grande, ha vinto il suo primo Slam. Festeggiamo Naomi, basta fischi, congratulazioni a lei, se lo merita”. Chi si aspettava però che Williams sarebbe tornata sulle proprie posizioni in conferenza deve essere rimasto deluso.

“Non posso sedermi qui e dire che non avrei dovuto dare del ladro all’arbitro, perché dal mio punto di vista mi ha tolto un game. Ho visto altri uomini dire agli arbitri parecchie cose. Io sono qui a combattere per i diritti della donna e per l’uguaglianza. Ho trovato sessista il fatto che mi abbia tolto un game. A un uomo non l’avrebbe mai fatto. Mi ha fatto perdere la testa. Io sono qui a combattere per le donne, per i nostri diritti, perché la Cornet possa togliersi la maglietta senza venire multata. Credo che ciò che è successo stasera possa essere da esempio per le donne che in futuro vorranno esprimere ciò che pensano, ed essere forti. Dopo oggi saranno autorizzate a farlo. Magari non ha funzionato per me stessa, ma funzionerà per altre, in futuro”».