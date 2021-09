L’estetica di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Per quanto mi riguarda i primi anni zero sono un periodo ancora molto difficile da descrivere a livello estetico. Nel senso che se dovessi suggerirne l’essenza a qualcuno che non l’ha vissuti dovrei ricorrere a una serie di immagini sparse ma molto specifiche: Paris Hilton vestita di rosa che impugna un Motorola StarTAC, una band emo-pop-punk su Myspace, qualsiasi ragazzino intervistato da Michael Moore in Bowling a Columbine, maschi ventenni e trentenni senza barba, il logo di Napster, Jackass su MTV e sicuramente Cristiano Ronaldo che veste per la prima volta la maglia del Manchester United.

Molto più del “primo Messi”, il “primo CR7” riesce ad essere iconico e a riflettere pienamente quell’epoca particolarissima che sono gli early 00s. Dopo l’11 settembre 2001 e prima della nascita di Facebook nel 2004 c’è quel mucchio di mesi magici e leggendari. Un mondo perfetto per i social ma in cui i social non esistono, un mondo ideale per i selfie ma che deve aspettare la fotocamera frontale dell’iPhone 4 nel 2010 per averli. Un mondo senza YouTube. Una parentesi preistorica del nuovo millennio.

Ho esplorato quel periodo della carriera di Ronaldo cercando di cogliere gli aspetti più caratteristici della sua estetica e di conseguenza del suo carattere in quel momento. Nel suo taglio di capelli vediamo già il seme del calciatore-robotico-egomaniaco di oggi, ma percepiamo anche tutte le possibilità di un Ronaldo diverso, più umano e terreno.