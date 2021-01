A seconda della vulgata a cui deciderete di prestare, o non prestare, ascolto Matías Arezo potrebbe essere, o non essere, il nuovo Luís Suárez, o il nuovo Edinson Cavani, e/o un esperimento mengeliano di fusione tra i due: il decotto di un brodo primordiale di istinto innato per il gol inoculato in un corpo da atleta già piuttosto formato, nonostante la giovane età.

Wunderkind di un movimento in costante crescita, che sta coltivando negli anni ricambi funzionali a un ciclo ben rodato, è stato aggregato alla prima squadra del River Plate montevideense nel 2018, poco più che quindicenne, dopo uno sfavillante Sudamericano Sub15 in cui aveva messo in mostra doti tecniche e fisiche fuori dimensione (qua un gol, contro la Repubblica Ceca, in cui la delicatezza del tocco mette in mostra, tanto per scombinare le carte, la sua somiglianza con Forlán). Arezo ha bruciato tutte le tappe che potesse bruciare: nel 2019 ha debuttato in Primera, collezionando sei reti in ventidue presenze che ne hanno fatto la matricola più interessante del Campionato. Qualche mese più tardi ha disputato con la Sub23 uruguayana il torneo di qualificazione preolimpico, sfiorando anche la convocazione, a novembre scorso, nella Celeste maggiore, quando un focolaio di COVID ha “falcidiato” la rosa dei titolari e solo un infortunio non gli ha permesso di venire aggregato alla rosa. Ad oggi Arezo ha collezionato 48 presenze tra i professionisti e diciassette reti.

Arezo è un centravanti moderno, tutt’altro che statico, che ricerca con testardaggine l’occasione da gol, ma che si abbassa spesso alla ricerca del pallone, per farsi funzionale alla manovra e fornire, grazie a una visione di gioco mai scontata e una fantasia un po’ naif, l’ultimo passaggio. È dotato di una notevole capacità nello stacco di testa, nonostante l’altezza non proprio da gigante, ma anche e soprattutto di una naturale attrazione per il tiro, anche da fuori area: in media punta la porta avversaria 3.8 volte a partita, trovando lo specchio nel 50% dei casi, e ha una predisposizione clinica al gol, con un tasso di xG di 0.41.

La recente doppietta segnata in Copa Sudamericana contro l’Atlético Nacional è una specie di bignami del calciatore che è, e che potrebbe diventare, Matías Arezo: nel primo gol attacca lo spazio al centro dell’area, facendosi infine trovare nella posizione giusta per ribattere in gol una respinta del portiere (la sua interpretazione per il ruolo di nove è che «quando la palla non arriva è frustrante, […] ma quando arriva devi farti trovare dove devi farti trovare»); nel secondo si avventa su un passaggio errato e, anche se in posizione molto defilata, trova una soluzione fantasiosa per concretizzare.

Secondo di quattro fratelli dai nomi quantomeno affascinanti (uno si chiama Iker, un altro nientemeno che Beckham), Arezo è soprannominato “El Búfalo”, un apodo sulla scia di quello, sempre per rimanere in tema taurino, affibbiato a “el toro” Maxi Gómez: una linea di continuità, se vogliamo, in cui scorgere il futuro dei centravanti uruguayani, forti fisicamente, compatti e al tempo stesso agili e dirompenti.