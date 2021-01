50 giovani da seguire nel 2021 – Seconda parte

Qualche mese fa circolava un meme in cui si mostrava un bambino nascere in Brasile e una persona, che rappresentava il Real Madrid, chiedere «È per me?». Non si dovrebbero spiegare i meme, lo so, ma il gioco nasce dall’abitudine recente del Real Madrid di comprare ancora giovanissimi alcuni talenti brasiliani. Dopo Vinicius, 2000, e Rodrygo, 2001, è il turno quindi di Reinier. Se Vinicius e Rodrygo, per quanto diversi, giocavano nello stesso ruolo, Reinier invece non è un esterno ma una mezzala, o comunque un giocatore che ama ricevere nelle fasce centrali del campo.

È cresciuto nel Deportivo Ninho de Urubu, lo stesso centro di formazione di Vinicius, e ha esordito nel Flamengo campione di Libertadores ancora minorenne. Col Flamengo ha messo insieme, in 15 presenze e appena 9 da titolare, 6 gol e 2 assist, mettendo in mostra un repertorio tecnico raffinatissimo. Dice di ispirarsi a Lucas Paquetà, ma è certamente più dinamico del giocatore del Lione. Ha un’attitudine tecnica e offensiva, ma istinti da vero centrocampista, nella protezione della palla sotto pressione e nel duello difensivo con l’avversario. Possiede ottime scelte di tempo nei tackle e nei recuperi all’indietro. Insomma non cadiamo nella pigrizia di associare Reinier ai suoi predecessori brasiliani: è un giocatore totalmente diverso e per certi versi già più europeo di Rodrygo e Vinicius. Il fatto però che giochi in zone più sensibili del campo, dove gli sarà richiesta più attenzione tattica, potrebbe però rallentarne l’inserimento in questo 2021 in cui è finito in prestito al Borussia Dortmund. In un inizio di stagione complesso per i tedeschi, ha giocato pochi minuti contro lo Stoccarda, spendendosi in un paio di strappi centrali notevoli. Speriamo non cada nell’equivoco di un centrocampista sudamericano troppo offensivo per il calcio europeo.