50 giovani da seguire nel 2021 – Prima parte

Anzitutto va dato merito a Youssoufa Moukoko di riportare un po’ di mistero nel calcio contemporaneo. Di lui si parla da quando a dodici anni giocava nell’Under 17 del Borussia Dortmund, con i soliti sospetti sull’età di un giocatore nato in Africa, in Camerun, e il mistero di statistiche che sembrano inventate. Anche se in realtà la sola cosa certa sono i gol che ha segnato, si tratta di numeri di altre epoche, che rievocano le leggende dei centravanti con mille e più gol in carriera anche se non tutti registrati in video. Moukoko ha segnato 90 gol in 50 partite giocando a tredici anni contro avversari di diciassette, 47 in 25 a quindici anni, contro avversari che ne avevano diciannove. Ne aveva segnati 10 nelle prime 3 partite dello scorso campionato Under 19, interrotto dalla pandemia di Covid-19. Il mistero sui numeri o sull’età non dovrebbe esistere (questi ultimi li ha smentiti il padre, che ha raccontato di averlo registrato il giorno dopo la nascita all’ambasciata tedesca), ma dubitare di un talento così precoce e devastante serve a prolungare lo stupore: questo Moukoko, quindi, è davvero venuto in Europa per riscrivere tutti i record della storia del calcio?

A settembre è stato convocato con la Nazionale giovanile tedesca e a quanto si dice persino Joachim Low lo sta tenendo d’occhio per quella maggiore. Per lui la Bundesliga ha abbassato l’età contrattuale, da sedici anni e mezzo a sedici e lo scorso dicembre è partito titolare contro il Werder Brema, diventando il più giovane di sempre a esordire nel campionato tedesco. Tre giorni dopo è diventato il più giovane di sempre a segnare, contro l’Union Berlin, con un missile di sinistro che ha ricordato la violenza dei tiri di Haaland. Arrivato in Germania a dieci anni, ovviamente Moukoku è molto ambizioso: ha parlato di vincere la Champions con il Dortmund e, perché no, il Pallone d’Oro. Con dei numeri simili e un hype pazzesco intorno (per dire, ha già un contratto milionario con la Nike) è difficile tenere conto del fatto che, in effetti, parliamo di un ragazzino di sedici anni.

Quando Moukoku gioca, l’età si vede e non si vede al tempo stesso. Parliamo di un attaccante dal baricentro basso – dovrebbe essere poco sotto il metro e ottanta – con un’ottima protezione del pallone, una velocità altissima palla al piede e un controllo fenomenale con il sinistro (e usa anche il destro, sia per dribblare che per calciare). Non ha la sensibilità di talenti come Messi, Neymar, o Ousmane Dembelé, ma è come la sua tecnica si combina alla velocità a renderlo devastante quando parte con la palla. Ha anche un’ottima visione di gioco, movimenti senza palla da centravanti vero (il gol all’Union lo ha segnato con un taglio dietro al difensore eseguito sul filo del fuorigioco) e una creatività spiccata che lo rende utile anche come rifinitore. In area però è soprattutto una macchina da gol, i suoi tiri sono sempre pericolosi, angolati e forti, anche quando non gli escono forti come bombe a mano.

Chiaro, deve prendere le misure a un altro tipo di calcio e avversari e strutturarsi fisicamente, sarebbe strano se non fosse così. Se nelle giovanili poteva quasi fare tutto quello che voleva – allungarsela in spazi ampi, dribblare avversari ancora poco esplosivi, calciare da ogni posizione – nella partita e mezza giocata finora si è capito che servirà un minimo di apprendistato, persino a un fenomeno come lui. Ma abbiamo visto comunque poco per capire che tipo di impatto può avere in Bundesliga un talento come il suo (ha segnato un gol in due partite e creato altri pericoli, che già non è poco) e il prossimo anno potrebbe sorprenderci ancora.

Youssoufa Moukoku è il giovane con più occhi addosso del calcio mondiale e anche se non arriverà nel 2021 la sua definitiva rivelazione, be’, tra dodici mesi avrà comunque solo diciassette anni (li compie a novembre, tra l’altro).