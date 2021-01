Dopo neanche mezz’ora di gioco con la prima squadra dell’Atalanta (ma dopo aver già segnato il suo primo gol, il primo di un 2002 in Serie A) Amad Diallo è stato acquistato dal Manchester United per circa 25 milioni di euro (si potrebbe arrivare a 40 con i vari bonus). Si è parlato soprattutto di un’operazione geniale dal punto di vista economico-finanziario per l’Atalanta, ma difficilmente anche in Premier si spendono così tanti soldi per un giovane di diciotto anni praticamente senza esperienza. Cosa ci hanno visto allo United (e alla Juventus, che pare fosse in corsa per prenderlo, oltre a chissà quali altre squadre)? È solo hype?

Alto poco più di un metro e settanta, si tratta di un esterno destro di piede mancino, molto tecnico e con un grande controllo del pallone, anche sotto pressione. Diallo può giocare largo e ricevere in isolamento, e quindi puntare l’avversario per dribblare verso l’interno e tirare o crossare, o per andarsene lungolinea e arrivare fin dentro l’area sulla riga di fondo, da dove può mettere dentro una palla bassa col destro, che usa bene anche se non come il sinistro. Ma è a suo agio anche venendo incontro nel mezzo spazio di destra, girandosi poi verso l’interno e lasciando libero il corridoio per una sovrapposizione esterna.

Insomma è adatto sia un gioco di transizioni che a un attacco posizionale, in cui gli venga chiesto di giocare da classico numero 10. La sua predilezione per l’ultimo passaggio, un filtrante basso per il taglio della punta, o un cross a rientrare che gli piova in testa, fa sì che sia fondamentale accoppiarlo a un centravanti che non vuole la palla sui piedi.

Fisicamente dovrà lavorare, soprattutto per adattarsi al livello del campionato inglese – non gli manca la velocità né la forza ma forse la resistenza agli urti e alla pressione di uomini con venti centimetri e qualche decina di chili in più di lui – ma il suo talento tecnico si sposa bene a un calcio in cui gli spazi sulla trequarti sono meno intasati rispetto a quello italiano. Avendo completato le procedure burocratiche necessarie per la cessione, Diallo dovrebbe andare in Inghilterra già a gennaio. Solskjaer ha detto che sono entusiasti di averlo a disposizione presto ma che servirà un periodo di formazione e adattamento.