50 giovani da seguire nel 2021 – Quarta parte

Dopo un rapido assestamento, alla sua prima stagione in Europa, in Premier League, nell’Arsenal, Gabriel Martinelli aveva stupito tutti. In una squadra forse in declino, ma dall’enorme fascino soprattutto quando si parla di giovani talenti, aveva attirato l’attenzione con pochi tocchi: quelli che gli erano bastati per segnare i primi gol con la maglia dei “Gunners”. In pochi mesi era diventato il più giovane giocatore dell’Arsenal ad andare in doppia cifra dai tempi di Anelka, poi un infortunio al ginocchio ne aveva bloccato l’ascesa.

Schierato sia come esterno sinistro d’attacco che come prima punta, Martinelli ha dimostrato di avere tutte le qualità per affermarsi nel calcio di alto livello con la semplicità di chi non aspettava altro. Non è uno di quegli attaccanti con una forza dirompente o la tecnica di una foca, ma è pulito e minimale. È molto bravo nel dominare gli angoli, con il destro o di testa è in grado di trovare non la conclusione più potente, ma quella più difficile da prendere per il portiere. Se in area dà il meglio di sé, non è uno di quegli attaccanti statici o indolenti. Grazie a una velocità sia nel breve che nel lungo (guardate il gol al Chelsea), può essere incisivo anche giocando sulla fascia, anche se il suo sviluppo naturale sembra quello di prima punta. A causa del lockdown prima e dell’infortunio al ginocchio poi, nel 2020 Martinelli ha giocato pochissimo. È rientrato a fine dicembre e sta ancora cercando la migliore condizione.

Arteta intanto sta provando a resuscitare la sua squadra dal torpore offensivo in cui era finita puntando sui giovani. In una squadra forse acerba ma piena di talento, Martinelli nel 2021 può prendersi il piedistallo. Certo la convivenza con Lacazette e Aubameyang non sarà facile, ma un attaccante così giovane e con queste qualità non può essere ignorato.