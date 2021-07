Le sorprese di Euro 2020

I tornei per Nazionali rappresentano sempre una parentesi rispetto al calcio a cui siamo abituati per tutto il resto dell’anno. Con un gioco molto meno codificato rispetto a quello dei club, il caldo, i giocatori che arrivano stanchi alla fine della stagione, le maglie del calcio d’élite iper-professionalizzato si allargano e tra gli spazi vuoti periodicamente si infilano storie che normalmente non arriverebbero ai nostri occhi. Certo, questo Europeo è stato particolarmente generoso, e non solo perché ha fatto davvero molto caldo. Ci sono state poche ma molto significative squadre rivelazione, come la Danimarca e la Svizzera; non sono mancati i colpi di scena e giant killing, a partire dall’eliminazione agli ottavi di finale di quella Francia che tutti prima dell’inizio del torneo davano già in finale; ma soprattutto sono mancate le stelle a rubare la scena. Mbappé ha fatto un brutto torneo, coronato dal decisivo errore dal dischetto contro la Svizzera; Cristiano Ronaldo ha vinto la classifica dei marcatori ma è stato eliminato insieme al Portogallo già agli ottavi di finale; Lukaku ha avuto i suoi momenti di dominio ma, checché ne dica la Top XI della UEFA, è difficile sostenere che abbia avuto un Europeo migliore di Schick o Harry Kane.

Non che siano mancati del tutto i grandi campioni – da Donnarumma a Sterling, da Kane a Pogba – ma insomma non mancava lo spazio sul palco per storie inaspettate. Di seguito ne trovate sei che hanno reso questo Europeo degno di essere guardato e sicuramente più divertente.