Romero è stato uno dei fighter più intelligenti che abbiano mai calcato un ottagono.

In questo caso legge alla perfezione il tentativo di Weidman di compiere un double leg takedown e appena questo cambia livello per attaccare le gambe, lo impatta con una ginocchiata saltata. Un colpo che risalta non solo per l’esplosività muscolare e il tempismo, ma anche per la capacità di previsione. Romero infatti intuisce in anticipo le intenzioni del suo sfidante, sfrutta il suo cambio di livello e il fatto che così facendo il volto del suo avversario si abbassi lateralmente per cercare di afferrare la gamba. Romero vola saltando con tutto il suo peso in avanti prima che Weidman possa portare a compimento la propria azione e schianta il suo ginocchio nel pieno volto del suo avversario.

Il rumore dell’impatto è pauroso, sembra che Weidman sia stato investito da un’auto. Il fighter statunitense resta tramortito a terra a sorbirsi incosciente ancora un paio di colpi prima che l’arbitro, che non era potuto intervenire prima per via della vicinanza dei due fighter, si immoli per fermare l’incontro.