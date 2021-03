Le migliori finalizzazioni delle MMA (Prima parte)

In questo KO anomalo e spettacolare tutto inizia da una fase di lotta. Edward prende la schiena di Thomson e cerca di atterrarlo sollevandolo per eseguire un suplex, ma non ci riesce. Thomson infatti fa una buona difesa controllando i polsi del proprio aggressore, mantenendo l’equilibrio. Nel grappling, però, c’è sempre una fase molto delicata, quella di transizione dal grappling allo striking in piedi, dove un fighter cerca di distanziarsi per trovare lo spazio per un colpo. E, nel momento in cui tenta di ritrovare la distanza, succede spesso che un fighter, soprattutto nelle fasi di lavoro a parete, finisca per essere punito da un colpo, magari una gomitata.

In questo caso, Thomson riesce a svincolarsi dal controllo di Edward e subito dopo fa qualche rapido passo in avanti, ignaro della posizione dell’avversario alle spalle. Quando si volta, però, Edward lo colpisce con un incredibile calcio alto volante, dimostrando un notevole killer instinct. In realtà rivedendo l’azione si può notare come Thomson sia meno distratto di quanto non sembri tentando una sorta di spinning back fist. Edward, però, per prepararsi per quel colpo scenografico, si era allontanato di quel tanto per avere la spinta necessaria.

Thomson non fa nemmeno in tempo ad accorgersi di cosa accade e non appena si gira viene investito dall’inaudita potenza del colpo. L’arbitro Steve Mazzagatti, a pochi passi da lui, aspetta il successivo ground and pound per decretare la fine dell’incontro, ma Thomson era già completamente out dopo il primo impatto. Del resto, chi non lo sarebbe stato?