Quello fra Anderson Silva e Vitor Belfort era considerato il match più importante e atteso nella storia della MMA. Da una parte c’era la leggenda vivente, “The spider“, un fenomeno che non si limitava a battere i suoi avversari, ma li ridicolizzava, palesando in ogni modo la sua superiorità tecnica.

Dall’altra parte però c’era un fighter spaventoso per capacità atletiche, un combattente esperto, tecnico, estremamente esplosivo e dotato di una predisposizione rara al KO.



Belfort aveva esordito in UFC contro l’ex campione dei pesi medi Rich Franklin e il TKO dopo soli tre minuti della prima ripresa gli era immediatamente valso la chance titolata. Belfort incuteva un certo timore nei propri avversari non soltanto per la facilità con la quale metteva in fila una finalizzazione brutale dietro l’altra, ma anche per per quei muscoli enormi e l’espressione da duro che aveva perennemente impressa sul volto.

C’erano tutti i presupposti per una battaglia all’ultimo sangue, ma ciò che accadde quella notte fu qualcosa di mistico. Dopo una prima fase di studio, Silva ha preso le misure e ha sparato un front kick chirurgico che si è infranto sotto il mento di Belfort, facendogli sobbalzare la testa. Non è tanto la forza del colpo, quanto l’esattezza millimetrica con la quale impatta nel punto più congeniale. La semplicità del gesto unita all’imprevedibilità che Silva sembrava imprimere in ogni colpo lo rende un momento magico.



Il piede di Silva, in uno dei frame più iconici nella storia di questo sport, sembra appoggiato sul volto di Belfort, e perfora esattamente al centro la sua guardia aperta. L’espressione del suo volto è di assoluta concentrazione, il tronco resta verticale, perfettamente composto, e se passiamo al fermo immagine successivo, vedremmo Belfort inclinare la testa verso l’alto, lo sguardo ormai assente, un attimo prima di crollare al suolo.