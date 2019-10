5 giovani da seguire nelle coppe europee

di Daniele Manusia

Lo scorso aprile – a 16 anni, 4 mesi e 27 giorni – Eduardo Camavinga è diventato il più giovane esordiente della storia dello Stade Rennais entrando in campo contro Angers. È il primo nato nel 2002 a esordire in uno dei 5 principali campionati europei, ha esordito in Ligue 1 persino prima di Kylian Mbappé. Ha giocato titolare le ultime partite della scorsa stagione e le prime di questa appena iniziata, realizzando l’assist del gol vittoria contro il PSG e guadagnandosi anche il premio di miglior giocatore del mese di agosto della Ligue 1.

Ovviamente quando si parla di un calciatore così giovane bisogna mettersi i guanti e sperare che la costruzione retorica non vada in mille pezzi per uno dei mille accidenti che possono ostacolare la carriera di uno sportivo professionista. A volte basta un infortunio, una scelta di mercato sbagliata, un videogioco che ti fa fare tardi la notte. Ma non possiamo neanche negarci l’entusiasmo che deriva dal veder giocare un sedicenne con la sicurezza e la maturità di Camavinga, immaginando tutto quanto di bello possa trovarsi sulla sua strada.

Un assist splendido per battere il PSG 😮

Camavinga a 16 anni già incanta la #Ligue1

Quella con il PSG è stata la partita della sua rivelazione internazionale.

Se vedeste una partita dello Stade Rennais senza sapere nulla del numero 18 a centrocampo non indovinereste mai che è un adolescente. Camavinga sbaglia raramente scelta con la palla, o l’esecuzione tecnica, giocando quasi sempre con pochi tocchi e la testa alta che ruota scandagliando il campo. Ha un piede sinistro piuttosto sensibile che gli permette di giocare sia sul corto che sul lungo, i suoi sono passaggi veloci e facili da controllare, anche se non è uno di quei centrocampisti col tocco chirurgico (forse deve lavorare di più sulla rigidità della caviglia, che tende ad aprirsi troppo quando usa il piatto).

Camavinga è alto circa un 185cm ed è elastico, agile, sempre vivo e pronto a reagire. Dinamico ma non iperattivo. Con la palla ha sempre il controllo della situazione, grazie anche all’ottimo equilibrio del proprio corpo. Nei casi estremi può ricorrere al dribbling per uscire dal pressing, e partire in conduzione in verticale quando ha spazio davanti. Non ha il controllo in corsa di Ousmane Dembelé, a cui per forza di cose – sono entrambi usciti dal centro di formazione di Rennes – è stato paragonato, ma la palla non si allontana mai troppo dal suo piede sinistro.

Nelle giovanili aveva un talento così superiore a quello dei compagni che il suo allenatore tra gli undici e i tredici anni ha detto che lo schierava “in difesa quando non volevamo prendere gol, in attacco quando volevamo vincere”. Oggi può giocare in una coppia di centrali o mezzala, ma resta un centrocampista soprattutto difensivo.

Non vuole toccare troppi palloni – circa una quarantina a partita, ma con grande precisione: contro il PSG ad esempio ha effettuato 41 passaggi sbagliandone solo 1 – e per giocarlo in avanti con un filtrante o un lancio è necessario che ci siano le condizioni, altrimenti si accontenta di ordinare la propria squadra e indirizzare il lato dell’attacco. Conserva il possesso, prima di creare pericoli.

È il giocatore che tenta più tackle per 90 minuti dello Stade Rennais (5.7, di cui 3.5 riusciti) e nonostante fatichi ancora un po’ a coprire tutto il campo necessario è molto tecnico negli interventi, puntando sempre al pallone con pulizia. Con il sinistro arriva sulla palla anche quando l’avversario sembra averlo già superato.

A quanto pare Eduardo Camavinga da piccolo, cioè pochi anni fa, preferiva fare judo, e forse nei suoi interventi difensivi si può vedere un po’ del tempismo necessario nelle arti marziali. Ma fisicamente deve ancora crescere, aggiungere muscoli sulla struttura leggera da ragazzo ed esplosività nei primi passi. Stando attento, però, a non compromettere il suo rapporto con la palla. Quando potrà usare il corpo per difendere, oltre alla tecnica, potrà competere con i migliori nel ruolo.

Ma Camavinga sembra aver già attirato l’interesse del Real Madrid, per cui rappresenterebbe un investimento a rischio basso, ma che non è detto abbia la pazienza e la voglia per investire su un talento come il suo. Camavinga non ruba sempre l’occhio e non ha ancora la capacità di essere decisivo in fase offensiva, non in ogni partita, almeno. Non bisogna avere fretta, ma al tempo stesso, proprio perché sembra dotato di un istinto naturale che vale più dell’esperienza di molti ultratrentenni, sarebbe un peccato se finisse in panchina.

È nato in Angola ma i genitori sono scappati quando aveva un anno, va da sé che la Federazione francese stia provando a naturalizzarlo al più presto. Anche in Francia la sua famiglia è stata sfortunata, perdendo la casa per via di un incendio. Si legge su internet che il padre un giorno gli ha detto: «Eduardo sei te la speranza della famiglia. Sei te che ci risolleverai».

In campo, per fortuna, Camavinga gioca con la tranquillità di chi non deve dimostrare niente a nessuno. Di chi pensa solo a fare bene il proprio lavoro.