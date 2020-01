Per uno cresciuto nella squadra di futsal del Corinthians fino ai 13 anni e che fino all’estate del 2019 giocava nell’Ituano, nella Serie D brasiliana, la seconda metà del 2019 deve essere sembrata una storia da carriera di FIFA: l’offerta a sorpresa dell’Arsenal non appena maggiorenne, l’entrata immediata nelle grazie dell’allenatore Emery in prestagione, poi: gol al debutto in Premier League, gol debutto in Europa League e gol al debutto in Coppa di Lega, infine la convocazione con l’U23 del Brasile in vista delle Olimpiadi di Tokio.





Martinelli ha segnato già 8 gol nelle prime 17 presenze con la maglia dell’Arsenal (di cui 9 da più di un’ora in campo), a cui ha aggiunto anche 3 assist in Europa League. Dopo la doppietta contro il Liverpool in Coppa di Lega, Jürgen Klopp l’ha definito: «il talento del secolo, un attaccante incredibile» e in Inghilterra c’è chi l’ha paragonato già al primo Cristiano Ronaldo, il giocatore da cui lui ha detto di ispirarsi di più.





Giocando come attaccante centrale o partendo attaccante esterno a sinistra per poter rientrare in area, sembra che l’Arsenal lo stia in sostanza preparando per essere l’erede di Aubameyang. Al momento gioca in modo totalmente verticale, sempre attratto dall’area e guardando prima l’avversario diretto e poi il compagno più vicino o caricando direttamente verso la porta se riceve con un minimo di spazio, ma tanto gli basta. Martinelli ha mostrato la capacità di trovare il modo di essere sempre pericoloso non appena riceve nei pressi dell’area, soprattutto per la tecnica nel controllo del pallone anche in conduzione e la velocità nei gesti, con la frazione di secondo che gli basta per calciare anche nel traffico. Nei pochissimi mesi nel calcio professionistico ha già mostrato di essere uno di quei giocatori a cui basta mezza occasione per segnare un gol.