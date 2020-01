Gli 11 calciatori più odiati del decennio

Il decennio di Luis Suarez si è aperto con il fallo di mano, sulla riga di porta, che è di fatto costato la semifinale del Mondiale 2010 al Ghana. Un gesto cinico e che per quanto efficace e drammaturgicamente fantastico (Gyan ha sbagliato il rigore e Suarez ha esultato da bordocampo) non può certo rientrare tra i momenti da ricordare con simpatia. È proseguito poi con il litigo con Patrice Evra che lo ha accusato di razzismo, cosa che gli è costata anche una sospensione e una multa da 40k sterline (ragion per cui, forse, due anni dopo è stato Suarez a rifiutarsi di stringergli la mano), e con il fallo di mano con cui il Liverpool ha eliminato in FA Cup una squadra di un centinaio di categorie inferiori, il Mansfield Town. Poi ha ricominciato a mordere la gente. Nel 2010 lo aveva già fatto con la maglia dell’Ajax e nel 2013 se l’è presa con il terzino/centrale del Chelsea, Ivanovic, per cui il primo ministro inglese dell’epoca Cameron lo ha definito “il peggior esempio possibile”.

Poi ha scelto di mettersi in mostra ancora una volta in un Mondiale, quello brasiliano del 2014, stavolta lasciando il segno dei propri denti (da cui, se non lo sapete, si possono identificare l’identità dei corpi carbonizzati: esiste qualcosa di più personale?) sul petto di Giorgio Chiellini, per cui è stato squalificato per 9 partite, con un multa di 100k franchi svizzeri e una sospensione di 4 mesi da qualsiasi attività sportiva (per cui ha saltato la prima parte della sua prima stagione con il Barcellona). Luis Suarez è odiato come uno che è troppo pazzo per poter giocare con gli altri, per far parte della società civile forse. D’altra parte parliamo di uno che, leggenda vuole, a 15 anni ha dato una capocciata in faccia all’arbitro. A Suarez abbiamo dedicato uno dei nostri longform più sentiti, umanamente non condividiamo ovviamente nessun tipo di giudizio lapidario (ma questo vale per tutti i giocatori presenti in questo pezzo) e calcisticamente non possiamo che ammirarne il potere, però ecco, insomma, anche a noi non sta proprio simpaticissimo.