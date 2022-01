40 giovani da seguire nel 2022 – Terza parte

Non esiste che Josko Gvardiol abbia solo 19 anni (tra poco 20, a dir la verità). Guardandolo giocare – e guardandolo in faccia – sembra un controsenso. Troppo composto, troppo sicuro nelle scelte difficili, troppo versatile. Parliamo di un difensore mancino di un metro e ottantacinque che può giocare sia da centrale che da terzino e che nel suo club attuale, il RB Lipsia (che lo ha pagato poco più di 18 milioni), gioca a sinistra in una difesa a tre. Gvardiol è forte di testa, forte in recupero correndo indietro, forte in anticipo, forte con la palla tra i piedi. Anzi, cominciamo proprio dalla fine: Gvardiol, a dispetto del fisico da carrarmato e del fatto che, per quanto tecnico, non è uno di quei terzini funamboli che in realtà da piccoli volevano essere Neymar, ha un gioco di passaggi e in particolare una tecnica nei taglia-linee in diagonale straordinaria. Qui sotto un esempio dalla partita con il Borussia Dortmund di poco tempo fa, in cui manda in porta Nkunku con la facilità con cui un difensore comune passa la palla in orizzontale a un compagno di reparto:

E Gvardiol di palle in avanti, difficili, ne gioca moltissime. Le sue statistiche, se confrontate a quelle degli altri centrali di difesa, sono semplicemente ridicole. Eccelle praticamente in tutti gli aspetti offensivi e difensivi, e un po’ è dovuto al fatto che con la Croazia (con cui ha giocato titolare lo scorso Europeo) e con la Dinamo Zagabria, in cui è cresciuto, giocava terzino, un po’ al fatto che sa fare tutto. Nella difesa del Lipsia, nonostante sia un anno difficile (con un cambio di allenatore appena avvenuto) sembra aver trovato il suo posto ideale, appunto come terzo a sinistra di una difesa a tre, mettendo in mostra non solo le sue qualità in fase di palleggio già elevatissime, ma anche un talento difensivo importante. Un esempio: dopo tre minuti, nella partita di Champions League contro il Manchester City, Phil Foden scappa alle spalle della difesa tedesca, Gvardiol è solo in mezzo a Foden e Grealish e mentre accorcia in direzione della palla indica con una mano Grealish, chiedendo ai compagni di dargli copertura alle spalle. Non ce n’è bisogno perché la sua scelta di tempo è perfetta e finisce con l’intercettare il passaggio e uscire palla al piede da una situazione potenzialmente tremenda.

Gvardiol sembra nato per giocare a calcio in quest’epoca in cui i difensori devono essere anche centrocampisti, al tempo stesso sembra poter crescere moltissimo ancora dal punto di vista puramente difensivo. Se l’elasticità muscolare resterà la stessa, unita alla forza, alla scelta di tempo e alla tecnica sulla palla, nel giro di poco tempo potremmo parlare di lui come di uno dei migliori difensori europei in assoluto.