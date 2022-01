40 giovani da seguire nel 2022 – Seconda parte

Ísak Bergmann Jóhannesson ha tutto quello che serve per essere il classico nome hipster da spendervi con orgoglio e altissimo rischio di fallimento: una nazionalità calcisticamente curiosa, l’Islanda; la parentela diretta con un ex calciatore (il padre Jóhannes Karl Guðjónsson giocava in Premier League, per questo Isak è nato in Inghilterra, come un altro giovane molto interessante); un fisico acerbo ma promettente e un sinistro fatto per mettere in porta i compagni.

Cresciuto nel IFK Norrkoping, dove ha disputato due stagioni piene tra i grandi ancora prima di diventare maggiorenne (44 presenze, 5 gol e 13 assist nell’Allsvenskan), in estate è stato comprato dal Copenaghen per 4.5 milioni di euro, nel primo salto di quelli che potrebbero essere molti. In Svezia veniva impiegato principalmente come ala, sia a sinistra, per sfruttare la qualità del suo mancino nei cross, che a destra, per farlo entrare dentro al campo ad associarsi con i compagni o tirare fortissimo, ma già da questa stagione sta cambiando ruolo, e forse uno spostamento al centro del campo è uno sviluppo inevitabile in contesti più competitivi, visto che manca di velocità.

In questa stagione – dove non è sempre titolare, ma il Copenaghen è pur sempre una squadra che si sta giocando il titolo e spera di fare bene in Conference League – viene schierato principalmente tra i due centrocampisti davanti alla difesa. In questa posizione può far valere la precisione del suo sinistro, con lanci lunghi e filtranti, ma forse perde un po’ di quella che è la sua caratteristica migliore, ovvero l’assist nell’ultimo quarto di campo (comunque già 3 assist in stagione).



Deve ancora migliorare fisicamente e, probabilmente, non sarà mai di quei giocatori carro armato in grado di trascinare il pallone per il campo. Il Copenaghen, una squadra che ha puntato molto sui giovani negli ultimi anni, sembra il posto perfetto per crescere in tranquillità, imparare a fare nuove cose e prendere confidenza con quelle che sa già fare, in attesa di capire che giocatore potrebbe diventare.