40 giovani da seguire nel 2022 – Prima parte

Lo scorso anno avevamo presentato Cherki al suo primo vero anno tra i professionisti, chiedendoci se sarebbe stato subito in grado di avere una presenza più organica nella partita al di là delle giocate ad effetto. Quel momento non è ancora arrivato, ma Cherki ha solo 18 anni e il Lione di Bosz non sembra ancora il contesto adatto in cui crescere. La squadra è tredicesima e in campionato e il franco-algerino non arriva neanche a trecento minuti giocati. Bosz sembra il tipo di allenatore con un calcio troppo codificato per il gioco di Cherki, non proprio il massimo per un giocatore da strada come lui. A novembre, dopo una vittoria per 3-1 sul Brondby in Europa League nella quale Cherki aveva anche segnato una doppietta, il tecnico olandese non ha risparmiato critiche al suo modo di giocare: «Nel primo tempo non si è comportato bene, come il resto della squadra. Soprattutto nel pressing, mi attendevo qualcos’altro. Sono troppo esigente? Può darsi che da allenatore veda anche altre cose. Vuole troppo spesso la palla nei piedi, ma a volte deve chiederla in profondità. Ha un grande potenziale, ma non è quello che mi aspettavo prima della pausa».

Bosz ha le sue ragioni, perché Cherki ha un talento rarissimo nel dribbling e nello stretto e deve metterlo a frutto, ma il Lione non lo aiuta molto non riuscendo a far ricevere i suoi giocatori offensivi in situazione di vantaggio. Cherki, da subentrato, ha giocato soprattutto da ala destra, ricevendo in isolamento ma senza ritmo: non è lento, ma non è neanche un velocista, ha bisogno di spazio per convergere se parte con i piedi sulla fascia. Per giunta, nell’unica partita da titolare, contro il Monaco, ha giocato da falso nove – mancavano tutti gli attaccanti. Il Lione non sapeva creare spazio nella sua zona, lui ha fatto qualche buon appoggio, ma poi, costantemente di spalle e con i centrali incollati, non è stato preciso.

La stagione, insomma, è partita male, ma Cherki può guardare con ottimismo al 2022. Innanzitutto perché lontano dalla Ligue 1 – in Europa League e con l’Under 21 francese – sta accumulando minuti, assist e gol. Contro Brondby e Sparta Praga, in particolare, il ragazzo di Pusignan è stato l’attrazione principale: oltre al solito repertorio di trick, da segnalare un gol con Ronaldo Chop ai danesi e uno splendido filtrante per Slimani contro i cechi. Inoltre, nell’ultima partita prima della sosta, contro il Metz, Cherki ha disputato tutto il secondo tempo ed è stato il migliore dei suoi, una continua minaccia ogni volta che il Lione riusciva a cambiare gioco su di lui. Quella prestazione, magari, servirà a convincere Bosz a farlo giocare di più, anche senza dover chiamare palla in profondità.